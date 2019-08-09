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Общество и люди

На маникюр — в противогазе: протестующие жители Конотопа запустили необычный флешмоб (фото)

22:51 9 августа 2019 147
Маникюр
Инф. «ФАКТОВ»

В Конотопе Сумской области жители запустили необычный флешмоб против распространения плохого запаха в городе. Так, повсюду в городе можно встретить людей в противогазах: они едут в трамвае, сидят в кафе и даже делают маникюр. Фото распространяют в соцсетях с хэштегом # summer_2019_konotop.

Акцию инициировал житель города Богдан Назаренко с целью привлечь как можно больше внимания к проблеме вони в городе.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад украинский военнослужащий оригинально поучаствовал в популярном челлендже #BottleCapChallenge. Суть испытания состоит в том, чтобы открыть бутылку с крышкой одним касанием и запечатлеть этот процесс на видео. В то время как большинство участников предпочитали открывать бутылку ногами или руками, украинский боец проделал тот же трюк с помощью зенитной установки.

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