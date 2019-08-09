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В день массовой акции протеста в Москве проведут соревнования по вождению автозаков

В России Федеральная служба исполнения наказаний 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков (автомобилей по перевозке задержанных граждан). Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что турнир приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы и пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне. В нем примут участие водители из 10 регионов России.

«Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы», — рассказали в ведомстве.

По странному совпадению в этот же день на проспекте Сахарова в Москве пройдет согласованный митинг численностью до 100 тысяч человек с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и закрыть уголовное дело о массовых беспорядках, возбужденное после несанкционированной акции 27 июля, напоминает «Новая газета».

Кроме того, в тот же день в Парке Горького пройдет фестиваль Meat&Beat. В качестве участников были заявлены Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Бьянка, MANIZHA и OQJAV, но часть артистов уже отказалась выступать на мероприятии.

Напомним, что в РФ 27 июля состоялся первый этап акций протеста против несправедливых местных выборов. День был отмечен небывалой жестокостью силовиков, а московские суды приговорили к арестам более 60 человек. В т.ч. под арестом оказался Алексей Навальный. Ему дали 30 суток. Не спасло оппозиционера даже то, что ему потребовалась срочная медицинская помощь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 августа в Москве начался второй этап акции оппозиции «За свободные выборы». Полиция сразу начала задержания участников. По свидетельству очевидцев, полицейские задерживают даже случайных прохожих. В числе первых «повязали» одного из лидеров оппозиции Любовь Соболь.

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