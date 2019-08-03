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В Москве велосипедиста избили на земле за то, что он ехал мимо места протестов: показательное видео
В российской столице полицейские избили велосипедиста, который проезжал мимо митингующих. Инцидент был снят на видео.
Судя по видео, полицейские действовали очень жестоко и не обращали внимание на крики прохожих, просивших их прекратить избивать невинного человека.
По сообщениям российских СМИ, в ходе разгона полицейскими акций протестов около 300 человек были задержаны.
Как писали «ФАКТЫ», 3 августа в Москве начался второй этап акции оппозиции «За свободные выборы». Полиция сразу начала задержания участников. По свидетельству очевидцев, полицейские задерживают даже случайных прохожих. В числе первых «повязали» одного из лидеров оппозиции Любовь Соболь.
Первый этап акций протеста 27 июля также отметился небывалой жестокостью силовиков, а московские суды приговорили к арестам более 60 человек. В т.ч. под арестом оказался Алексей Навальный. Ему дали 30 суток. Не спасло оппозиционера даже то, что ему потребовалась срочная медицинская помощь.
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