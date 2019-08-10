Похороны Вилли Токарева: молодая вдова начала задыхаться у гроба шансонье

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В Москве прошли прощание и похороны короля шансона Вилли Токарева. Известного певца отпели в храме Святителя Николая в Котельниках, где собрались его знакомые и поклонники, чтобы проводить артиста в последний путь, пишут «Дни.ру».

Церемонию по желанию семьи провели в закрытом режиме — в церковь пустили только самых близких. В первых рядах стояла молодая вдова шансонье — Юлия Бединская-Токарева, а также дети покойного.

Приехал старший сын музыканта от первого брака Антон, а также младшие наследники — 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен.

Также проститься с певцом пришли Михаил Шуфутинский, Стас Намин, Сергей Бабурин, Александр Рапопорт и другие знаменитости.

Правда, ожидалось, что желающих сказать последнее «прощай» Вилли Ивановичу будет гораздо больше, но даже фанатов у входа в храм набралось от силы 50 человек. Между тем в церкви все равно было тесновато, а вдове Токарева, которая, к слову, была младше артиста на 43 года, несколько раз даже становилось трудно дышать, так что ей приходилось выходить на улицу.

После панихиды гроб с телом шансонье отвезли на Калитниковское кладбище, где его предали земле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», советский и американский певец Вилли Токарев скончался в больнице 4 августа в возрасте 84 лет. Артиста сломил давний недуг — рак простаты, с которым он упорно боролся последние годы.

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