Происшествия

Задушила и спрятала тело в пакет: под Хмельницким женщина убила свою новорожденную дочь (видео)

В городе Нетишин Хмельницкой области 23-летняя роженица убила новорожденную дочь. Об этом передает ТСН.

Сообщается, что свою беременность женщина скрывала от мужа и от родственников, также не обращалась в больницу. Когда начались схватки, позвонила подружке, попросила присмотреть за двумя сыновьями, мол, ей плохо.

Соседи нашли женщину в комнате и вызвали скорую.

«Она скорой не хотела и сказала, что это уже не первый раз. Она же таблетки пила, думала, что оно все получится», — говорит одна из соседок.

Медики о роженице без ребенка сообщили в полицию.

По словам роженицы, ребенок родился без признаков жизни и поэтому она решила избавиться от тела, запаковав его в мусорный пакет и спустив его в мусоропровод.

Правоохранители вместе с коммунальщиками обследовали и мусоропровод и даже местную свалку, но тела не нашли. Снова взялись допрашивать женщину, и та призналась, куда дела новорожденную дочь.

«Ребенок находится по месту ее проживания в комнате общежития упакована в мусорный пакет. По первым выводам экспертов было установлено, что основная причина смерти ребенка — асфиксия», — говорит инспектор сектора мониторинга Нетишинского отдела полиции. Задушенного ребенка нашли за диваном в комнате.

Сейчас женщина в больнице, возле нее дежурят правоохранители. К роженице медики не пускают.

То, что женщина может совершить такое, никто и подумать не мог, говорят ее знакомые. Она не работала, воспитывала дома сыновей. Мужчина ездил на заработки. То, что беременна, скрывала от мужа и от родственников.

Когда роженицы улучшится, ее из больницы должны сразу доставить в СИЗО. Женщине грозит до пяти лет за решеткой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Волыни женщина совершила чудовищное преступление: она родила ребенка и закопала его в огороде.

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