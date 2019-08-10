«Полный пипец»: астролог предсказал судьбу новой Рады

Украина

Известный украинский астролог Влад Росс считает, что новоизбранная Верховная Рада просуществует очень недолго, если ее первое заседание состоится 29 августа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Солнце в соединении с конфликтным сожженным Марсом, Луна без явных аспектов ущербная, Черная Луна в оппозиции к Солнцу, тауквадрат на Юпитер, короче полный пипец!!!» — так эмоционально Росс отреагировал на вопросы своих читателей.

Про его оценкам, в этом случае Рада проживет полтора-два года.

Даже несмотря на просьбы читателей предупредить об опасности президента Владимира Зеленского Влад Росс констатирует, что «уже всё решено».

Как известно, депутат от Слуги народа предложил провести первое заседание Рады 29 августа, его поддержали представители остальных партий.

Напомним, что в мае Влад Росс предупреждал, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский может быть свергнут, если инаугурация состоится 19 мая. Также астролог добавил, что Зеленского к противостоянию с парламентом приведет «сатанинский лунный день, полнолуние и оппозиция Солнца с Луной». Словно бы услышав предупреждение, инаугурацию перенесли на день позже — на день, который был намного более благоприятным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», астролог Влад Росс заявлял, что падение президента РФ Владимира Путина на льду во время матча Ночной хоккейной лиги является предзнаменованием того, что ближайшие год-два станут для него точкой невозврата. По его мнению, момент, когда Путин ехал на коньках, махал зрителям на трибунах, а затем зацепился за ковер и растянулся, весьма симоволичен.

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