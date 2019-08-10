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Стиль жизни

Шорты с осьминогами за 200 долларов и сандалии за 500: самый богатый человек в мире и его подруга отдыхают в Сен-Тропе (фото)

8:08 10 августа 2019 353
Джефф Безос и Лорен Санчес
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос и его подруга Лорен Санчес отдыхают на французском курорте Сен-Тропе. Их пригласил погостить на своей роскошной яхте стоимостью 200 миллионов долларов другой американский миллиардер — 76-летний продюсер Дэвид Геффен.

55-летний Безос, как сообщает издание Daily Mail, во время прогулки по городу щеголял в мятой полурасстегнутой голубой рубашке, шортах с принтом в виде осьминогов стоимостью 209 долларов от бренда Vilebrequin, а также сандалиях на липучках от Prada за 531 долларов.

Его 49-летняя возлюбленная-телеведущая успела сменить за день два наряда. Один раз ее видели в белом мини-сарафане, а во второй — в льняной юбке-макси с запахом бледно-розового цвета стоимостью 350 долларов от Miguelina и коротком белом топе, частично обнажающем живот.

Безос и Санчес, как юные влюбленные, ходили в обнимку и держались за руки. За ними повсюду следовал телохранитель. Пара посетила один из местных ресторанов.

Джефф и Лорен начали открыто встречаться через некоторое время после разрыва миллиардера с его женой Маккензи, о котором стало известно в январе этого года. Супруги прожили вместе 25 лет. В браке у них родилось четверо детей.

Через день после того, как Безос объявил, что подает на развод, Лорен заявила, что также рассталась со своим мужем — голливудским агентом Патриком Уайтселлом.

5 июля, как сообщали «ФАКТЫ», развод Джеффа и Маккензи был официально завершен.

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