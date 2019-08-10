- 12:08 Обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2010 завершил карьеру
- 11:56 На Амстердам и Люксембург обрушился мощный торнадо: невероятное видео
- 11:39 «Динамо» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 11:10 Украинец впервые в истории признан лучшим выпускником Королевской академии Сухопутных войск Великобритании
- 10:47 На вершине Казбека расплакался, как ребенок: Александр Педан побил собственный рекорд
- 10:18 Популярный украинский актер стал жертвой воров во время съемок телесериала в Запорожье
- 10:01 Под Тернополем автомобиль сбил женщину с двумя детьми и скрылся
- 09:57 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн матчи чемпионата Украины
- 09:28 Погода в Бердянске, Кирилловке и Одессе: каким будет уик-энд на побережье Черного и Азовского морей
- 08:54 В Нацсовете по телевидению отреагировали на намерение Венедиктова открыть в Киеве филиал "Эха Москвы"
- 08:31 В Италии придумали, как лечить зависимых от смартфонов подростков
- 08:17 Нибиру столкнется с Землей 10 августа: правда и мифы об этой планете и надвигающемся конце света
На Амстердам и Люксембург обрушился мощный торнадо: невероятное видео
В Амстердаме 9 августа наблюдался сильный вихрь в центре города, недалеко от Центрального вокзала и научного музея NEMO. Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
Скорость ветра, вероятно, достигала 100 километров в час. Очевидцы сообщают, что ветром были повалены многие деревья и повреждена крыша на некоторых зданиях.
INTEMPÉRIES: Nouvelle #tornade observée en Europe ce soir, cette fois ci dans le centre-ville d'#Amsterdam.pic.twitter.com/eE9C6NahfZ— Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 9, 2019
Также от торнадо пострадал юго-запад Люксембурга. Торнадо прошелся по муниципалитетам Башараж и Петанж и прилегающим районам на границе с Францией и Бельгией. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.
Im Südwesten von Luxemburg hat offenbar ein #Tornado gewirbelt. Mehrere Dächer wurden abgedeckt, lokale Medien berichten von Verletzten. pic.twitter.com/1hNS7YVHM3— WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) August 9, 2019
Там торнадо также срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнем и ломал автомобили и дорожные знаки. Он двигался со скоростью 128 километров в час и опустошал все на пути длиной 6 километров. Из-за стихии 14 получили ранения, двое из них получили серьезные травмы.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом месяце в северной части Турции на Черноморском побережье пронесся смерч. Мощный торнадо подошел на близкое расстояние к берегу в районе Чаталзейтин провинции Кастамону, но пляжа он не достиг, растворившись над морем.
А недавний ураган в украинском Закарпатье нанес значительный ущерб местным жителям — снес крыши жилых домов, повалил десятки деревьев, повредил линии электропередач и заблокировал движение по дорогам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...