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На Амстердам и Люксембург обрушился мощный торнадо: невероятное видео

11:56 10 августа 2019 114
Амстердам
Инф. «ФАКТОВ»

В Амстердаме 9 августа наблюдался сильный вихрь в центре города, недалеко от Центрального вокзала и научного музея NEMO. Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Скорость ветра, вероятно, достигала 100 километров в час. Очевидцы сообщают, что ветром были повалены многие деревья и повреждена крыша на некоторых зданиях.

 

 

Также от торнадо пострадал юго-запад Люксембурга. Торнадо прошелся по муниципалитетам Башараж и Петанж и прилегающим районам на границе с Францией и Бельгией. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.

 

Там торнадо также срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнем и ломал автомобили и дорожные знаки. Он двигался со скоростью 128 километров в час и опустошал все на пути длиной 6 километров. Из-за стихии 14 получили ранения, двое из них получили серьезные травмы.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом месяце в северной части Турции на Черноморском побережье пронесся смерч. Мощный торнадо подошел на близкое расстояние к берегу в районе Чаталзейтин провинции Кастамону, но пляжа он не достиг, растворившись над морем.

А недавний ураган в украинском Закарпатье нанес значительный ущерб местным жителям — снес крыши жилых домов, повалил десятки деревьев, повредил линии электропередач и заблокировал движение по дорогам.

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