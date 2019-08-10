На Амстердам и Люксембург обрушился мощный торнадо: невероятное видео

Мир

В Амстердаме 9 августа наблюдался сильный вихрь в центре города, недалеко от Центрального вокзала и научного музея NEMO. Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Скорость ветра, вероятно, достигала 100 километров в час. Очевидцы сообщают, что ветром были повалены многие деревья и повреждена крыша на некоторых зданиях.

INTEMPÉRIES: Nouvelle #tornade observée en Europe ce soir, cette fois ci dans le centre-ville d'#Amsterdam.pic.twitter.com/eE9C6NahfZ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 9, 2019

Также от торнадо пострадал юго-запад Люксембурга. Торнадо прошелся по муниципалитетам Башараж и Петанж и прилегающим районам на границе с Францией и Бельгией. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.

Im Südwesten von Luxemburg hat offenbar ein #Tornado gewirbelt. Mehrere Dächer wurden abgedeckt, lokale Medien berichten von Verletzten. pic.twitter.com/1hNS7YVHM3 — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) August 9, 2019

Там торнадо также срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнем и ломал автомобили и дорожные знаки. Он двигался со скоростью 128 километров в час и опустошал все на пути длиной 6 километров. Из-за стихии 14 получили ранения, двое из них получили серьезные травмы.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом месяце в северной части Турции на Черноморском побережье пронесся смерч. Мощный торнадо подошел на близкое расстояние к берегу в районе Чаталзейтин провинции Кастамону, но пляжа он не достиг, растворившись над морем.

А недавний ураган в украинском Закарпатье нанес значительный ущерб местным жителям — снес крыши жилых домов, повалил десятки деревьев, повредил линии электропередач и заблокировал движение по дорогам.

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