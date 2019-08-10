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Спорт

Обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2010 завершил карьеру (фото, видео)

12:08 10 августа 2019 82
Обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2010 завершил карьеру (фото, видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

40-летний знаменитый уругвайский нападающий Диего Форлан объявил, что завершает свою футбольную карьеру.

«После 21 года выступлений я решил завершить профессиональную карьеру. Закончился прекрасный этап жизни, полный невероятных воспоминаний и эмоций. Однако впереди новые вызовы. Благодарен всем, кто сопровождал меня на этом пути», — написал футболист на своей странице в Twitter.

Отметим, что за годы футбольных выступлений Форлан поиграл за десять клубов в Аргентине, Англии, Испании, Италии, Бразилии, Японии, Уругвая и Индии. Последним клубом Диего стал гонконгский «Китчи», за который уругваец провел 7 матчей весной 2018-го, после чего получил статус свободного агента.

В коллекции трофеев Форлана — чемпионство Англии («Манчестер Юнайтед» в 2003-м) и Уругвая («Пеньяроль» в 2016-м), победа в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА («Атлетико» в 2010-м), Кубок Америки со сборной в 2011-м, а также звание лучшего игрока и лучшего бомбардира ЧМ-2010.

Диего Форлан получил "Золотой мяч" лучшему игроку ЧМ-2010

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что автор лучшего акробатического гола Лиги чемпионов с ростом 201 см завершил карьеру.

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