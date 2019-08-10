Украина

Мучили каждый день: освобожденный узник Кремля рассказал, как ФСБ выбивала из него "показания"

Узник Кремля Александр Стешенко, который недавно вернулся из плена, заявил, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.

По его словам, видео признания было записано после невыносимых пыток, сообщают Крым.Реалии.

«То, что я говорил там — это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эрола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили кульками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели…», — говорит узник Кремля.

По его словам, сотрудники ФСБ три месяца каждый день издевались над ним.

«В ФСБ я провел три месяца, с 24 апреля по 26 июля (2018. — Авт.). Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма. Труднее всего было — выдерживать пытки, пока не записали видео, мучили каждый день», — сказал Стешенко.

Как писали «ФАКТЫ», 6 августа украинского политзаключенного Кремля Александра Стешенко оккупанты освободили из крымской колонии.

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