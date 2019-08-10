Происшествия

Причиной стрельбы и полицейской погони под Киевом стал долг в 200 тысяч долларов

Мужчина, которого расстреляли 9 августа вечером в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, задолжал нападавшим 200 тысяч долларов. Об этом сообщили в Национальной полиции Киевской области.

Как выяснили полицейские, потерпевший занимался покупкой и продажей акций, работал не официально. Последняя операция была неуспешной, и он задолжал 200 тысяч долларов своим знакомым.

Когда он шел по улице своего села, увидел этих мужчин у машины и подошел к ним. В это время и произошло нападение. Сначала двое мужчин вырвали у него пакет с ноутбуком, а потом один из них произвел несколько выстрелов в сторону должника и скрылись на автомобиле.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой) КПК.

В полиции также подтвердили, что были задержаны двое жителей Харьковской области 62-ти и 51-летнего возраста, один из которых в прошлом имел отношение к службе в ОВД. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Как писали «ФАКТЫ», 9 августа под Киевом произошла стрельба, в результате которой человек получил 7 огнестрельных ранений. Полиция задержала подозреваемых.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter