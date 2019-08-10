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Украина

В Карпатах заметили уникальную "белую" радугу (фото)

18:25 10 августа 2019 43
радуга
Инф. «ФАКТОВ»

В Карпатах туристам удалось заснять необычное природное явление — «белую» радугу. Такая радуга выглядит обесцвеченной, поскольку образуется не после дождя, а во время тумана. Для «белой» или «туманной» радуги характерны очень слабо выраженные цвета, близкий к розовому внешний край и бледно-голубая внутренняя кромка.

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Сфотографировать «туманную» радугу удалось в курортном карпатском поселке Славское (Сколевский район Львовской области). Фото сделано с помощью смартфона. Уникальным фото поделился Владислав Мусиенко в Instagram.

Напомним, в Бердянске жителям удалось сфотографировать мощный смерч, пронесшийся над морем. А в США туристы могли наблюдать необычное явление — огненный водопад.

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