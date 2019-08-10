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Ломаченко перед боем в Лондоне приехал в Киев поддержать Митрофанова (фото)
На вечере бокса VIP Boxing Party, который проходит в субботу, 10 августа, в столичном «Caribbean Club», собрался настоящий спортивный бомонд.
Среди гостей мероприятия, главным боем которого станет поединок непобедимого украинца Дмитрия Митрофанова (5 побед, 3 из них — нокаутом, 1 ничья) и опытного поляка Рафала Яцкевича (50 побед, 22 из них — нокаутом, 22 поражения, 2 ничьи), такие известные в мире бокса лица, как Вячеслав Сенченко, Сергей Дзиндзирук, Виктор Постол, Александр Захожий, Владислав Сиренко.
Также среди внимательных зрителей и Василий Ломаченко, который перед своим объединительным боем 31 августа в Лондоне с британцем Люком Кэмпбеллом приехал в Киев вместе с отцом Анатолием Николаевичем и не упустил возможности поддержать товарища в ответственном поединке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский боксер впервые встретился взглядом со своим соперником.
Фото «ФАКТЫ»
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