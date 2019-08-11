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На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил растет число вражеских обстрелов. За сутки 10 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники тринадцать раз открывали огонь. Враг использовал запрещенные минометы калибра 82 мм, а также ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Также 10 августа силы ООС потеряли бойца: во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины младший лейтенант Роман Романенко.
Вражеские обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Опытное, Лебединское (трижды), Авдеевка (дважды за сутки). Также были обстреляны позиции защитников Украины возле Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Катериновки.
Согласно данным командования ООС, с начала текущих суток вражеских обстрелов пока что не зафиксировано.
Напомним, в районе боевых действий враг активно использует ручные противотанковые гранатометы. 6 августа при таком обстреле под Павлополем погибли четверо украинских морских пехотинцев.
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