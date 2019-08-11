Как Брижит Макрон выглядит после пластической операции: появились первые фото

Стиль жизни

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит проводят сейчас свой отпуск на Лазурном берегу, в старинной крепости Форт де Брегансон, которая является летней президентской резиденцией.

Издание Paris Match опубликовало несколько снимков пары, которые особенно интересны потому, что на них хорошо можно разглядеть, как выглядит 66-летняя мадам Макрон после трехчасовой пластической операции, которую она, как писали ранее «ФАКТЫ», сделала незадолго до того, как отправиться на отдых.

Брижит, несомненно, помолодела и похорошела. На одном из снимков она запечатлена вместе с супругом. На другом — в компании своей младшей дочери от первого брака Тифэн Озьер и маленького внука Ореля. У Брижит, матери троих детей, в настоящее время семь внуков. Ее старшая дочь Лоранс была одноклассницей Эммануэля Макрона — в школе, где преподавала сам Брижит, которое в то время была замужем за банкиром Андре Луи Озьером.

Еще на одной фотографии видно также самого 41-летнего Макрона. Полуголый, одетый только в шорты французский лидер, демонстрирует неплохую физическую форму.

Супруги приятно проводят время. Иногда они закусывают пиццей в местных ресторанах, катаются на велосипедах и гидроциклах, отдыхают на пляже и возле бассейна.

Брижит до операции

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