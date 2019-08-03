Брижит Макрон перенесла трехчасовую пластическую операцию (фото)

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Первая леди Франции Брижит Макрон, которая стремится выглядеть моложе своих лет, перенесла пластическую операцию, которая продлилась три часа и выполнялась под общим наркозом. Как сообщают французские СМИ, операция была проведена специалистами частной Американской больницы в Париже (в это медицинское заведение обращаются многие знаменитости, желающие внешне омолодиться).

В больницу Брижит приехала в сопровождении по меньшей мере четырех телохранителей.

Как пишет журнал Closer, после хирургического вмешательства, которое прошло без осложнений, мадам Макрон в тот же вечер покинула клинику и в течение двух дней отдыхала в президентской резиденции «Лантерн», расположенной в парковой зоне Версаля. А затем отправилась в летний отпуск, присоединившись к своему супругу в другой президентской резиденции, которая находится на Лазурном берегу в замке Форт де Брегансон.

Как известно Брижит на 25 лет старше своего мужа — французского президент Эммануэля Макрона. Тем не менее окружающие считают, что душой она даже моложе своего энергичного супруга.

Когда в ходе одной из бесед с журналистами бывшей учительнице сказали, что у Эммануэля рано появились седые волосы, она ответила: «О, знаете, я считаю это преимуществом — то, что он стареет быстрее, чем ожидалось. Он сможет нагнать меня!».

Брижит преподавала в школе, в которой учился Эммануэль. Он был одноклассником ее дочери.

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