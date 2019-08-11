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Украина

Зеленский пока не знает, как выбраться из ловушки, в которую себя загнал, — Пионтковский

16:57 11 августа 2019 661
Андрей Пионтковский
Инф. «ФАКТОВ»

Объявив своих политических противников «партией войны», президент Украины Владимир Зеленский вольно или невольно сыграл «на поле» кремлевской пропаганды. Ведь это в Кремле возлагают вину за развязывание войны не просто на пятого президента Украины Петра Порошенко, но на Украину как государство. Такое мнение в интервью ресурсу Крым.Реалии высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, такая риторика привела к тому, что пятилетнее героическое сопротивление украинского государства российской агрессии фактически было объявлено войной, развязанной… Украиной.

В этой связи дальнейшее обращение Зеленского к Путину как к «миротворцу» может привести к настоящей ловушке, и чувствуя это, в Киеве появилась идея об урегулировании конфликта на Донбассе в «нормадском формате».

«Обращаясь к Путину как к «миротворцу», он одновременно предпринимает усилия по созыву Нормандской четверки, очевидно надеясь, что в таком формате российскому президенту будет сложнее диктовать свои условия. Однако он не понимает, что его риторика про «партию войны» очернила не только Порошенко и всю Украину, но и ее союзников, включая Макрона и Меркель. Ведь получается, что, помогая Украине и ее президенту защищаться от российской агрессии, они пять лет участвовали в преступлении, работая на «партию войны», — заявил Пионтковский.

При этом он посоветовал украинскому лидеру дистанцироваться от так называемых «миротворцев» в своей команде (в их число публицист включил в т. ч. Андрея Богдана, Андрея Портнова, братьев Шерифов) и стать настоящим лидером украинского сопротивления.

«И мне кажется, у Зеленского есть шанс им стать», — выражает надежду российский эксперт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Пионтковский заявлял, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому самому в голову не могла бы прийти мысль о политической, тем более президентской карьере. Политолог считает, что проект «Зеленский» создан коллективным политтехнологом, обладающим серьезными ресурсами.

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