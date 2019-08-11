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В России священник "жестко" покрестил младенца, несмотря на протесты матери: шокирующее видео
В России священник «жестко» покрестил младенца, насмотря на протесты матери: шокирующее видео
В Гатчине под Санкт-Петербургом священник превратил крещение ребенка в его… избиение. После «таинства», которое провел игумен Фотий (Нечепоренко), у малыша остались ссадины и ушибы.
Возмущенная мать младенца обратилась ва полицию, после чего в епархии пообещали отстранить священнослужителя от службы.
Сам Фотий ничего противозаконного в своих действиях не увидел.
«А что, собственно, случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет… По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить» — заявил он корреспонденту издания «Фонтанка».
Напомним, ранее российский священник, не являющийся поклонником теории Чарльза Дарвина о происхождении человека от обезьяны, заявил, что поговорил с ученым, и тот отказался от «крамольных мыслей».
Примерно в это же время на яхте главного церковника России заметили полуобнаженную женщину.
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