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В Черном море загорелось и затонуло российское судно (видео)
В Черном море на российском рыболовецком судне произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.
«От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения», — сообщили ведомстве.
По информации спасателей, на борту находились шесть человек. Все они были доставлены на берег попутными судами.
По предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя.
Судно в результате возгорания затонуло.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле у берегов Мавритании (Западная Африка) загорелся украинский океанский траулер «Иван Голубец». На момент возгорания на борту траулера находилось 90 человек — граждане Украины и России, во время пожара погиб моторист.
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