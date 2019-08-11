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Мир

В Черном море загорелось и затонуло российское судно (видео)

23:21 11 августа 2019 148
Траулер в Черном море
Инф. «ФАКТОВ»

В Черном море на российском рыболовецком судне произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

«От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения», — сообщили ведомстве.

По информации спасателей, на борту находились шесть человек. Все они были доставлены на берег попутными судами.

По предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя.

Судно в результате возгорания затонуло.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле у берегов Мавритании (Западная Африка) загорелся украинский океанский траулер «Иван Голубец». На момент возгорания на борту траулера находилось 90 человек — граждане Украины и России, во время пожара погиб моторист.

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