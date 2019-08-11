Нашествие крабов во Флориде: город оккупировали сотни членистоногих (видео)

Мир

В США в городе Стюарт (штат Флорида) на улице появилось большое количество морских крабов: членистоногие залезают даже на стены домов, что выглядит довольно жутко. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

На кадрах видно, как сотни ракообразных ползут по улицам и пешеходным переходам в сторону океана.

Опасаясь машин, они укрываются в кустах, но затем снова выбираются на проезжую часть.

Местные жители признаются: крабы заполонили весь город, их можно увидеть и на частных территориях, прямо на крыльце дома.

«Мы живем здесь на протяжении нескольких лет, и это самое большое количество крабов, которое мы когда-либо видели», — цитирует Daily Star Абриэль Арнел.

Как объяснили специалисты, «нашествие» вызвано влажной погодой и сезоном миграции у ракообразных. Обычно он длится до декабря, но пик приходится на октябрь и ноябрь, поэтому жителей города ждут не совсем приятные месяцы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный телеведущий Дмитрий Комаров рассказывал о поездке на остров Маражо, где обитают буйволы, а в мангровых зарослях в глиняных болотах водятся огромные крабы. Они живут в норах глубиной до метра. Достать краба непросто. Чтобы нащупать его, необходимо лечь животом в болото.

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