25.19 / 25.40 28.14 / 28.47
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Нашествие крабов во Флориде: город оккупировали сотни членистоногих (видео)

23:48 11 августа 2019 68
Краб
Инф. «ФАКТОВ»

В США в городе Стюарт (штат Флорида) на улице появилось большое количество морских крабов: членистоногие залезают даже на стены домов, что выглядит довольно жутко. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

На кадрах видно, как сотни ракообразных ползут по улицам и пешеходным переходам в сторону океана.

Опасаясь машин, они укрываются в кустах, но затем снова выбираются на проезжую часть.

Местные жители признаются: крабы заполонили весь город, их можно увидеть и на частных территориях, прямо на крыльце дома.

«Мы живем здесь на протяжении нескольких лет, и это самое большое количество крабов, которое мы когда-либо видели», — цитирует Daily Star Абриэль Арнел.

Как объяснили специалисты, «нашествие» вызвано влажной погодой и сезоном миграции у ракообразных. Обычно он длится до декабря, но пик приходится на октябрь и ноябрь, поэтому жителей города ждут не совсем приятные месяцы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный телеведущий Дмитрий Комаров рассказывал о поездке на остров Маражо, где обитают буйволы, а в мангровых зарослях в глиняных болотах водятся огромные крабы. Они живут в норах глубиной до метра. Достать краба непросто. Чтобы нащупать его, необходимо лечь животом в болото.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер