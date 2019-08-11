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Нашествие крабов во Флориде: город оккупировали сотни членистоногих (видео)
В США в городе Стюарт (штат Флорида) на улице появилось большое количество морских крабов: членистоногие залезают даже на стены домов, что выглядит довольно жутко. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
На кадрах видно, как сотни ракообразных ползут по улицам и пешеходным переходам в сторону океана.
Опасаясь машин, они укрываются в кустах, но затем снова выбираются на проезжую часть.
Une #invasion massive de #crabes qui «terrorise» les habitants dans la ville de #Stuart en #Floride. Une vague migratoire après l'éclosion des oeufs de juin à décembre #futuraplanete #planete #crab pic.twitter.com/RMjq2enZ89— Futura (@futurasciences) 11 августа 2019 г.
Местные жители признаются: крабы заполонили весь город, их можно увидеть и на частных территориях, прямо на крыльце дома.
«Мы живем здесь на протяжении нескольких лет, и это самое большое количество крабов, которое мы когда-либо видели», — цитирует Daily Star Абриэль Арнел.
Как объяснили специалисты, «нашествие» вызвано влажной погодой и сезоном миграции у ракообразных. Обычно он длится до декабря, но пик приходится на октябрь и ноябрь, поэтому жителей города ждут не совсем приятные месяцы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный телеведущий Дмитрий Комаров рассказывал о поездке на остров Маражо, где обитают буйволы, а в мангровых зарослях в глиняных болотах водятся огромные крабы. Они живут в норах глубиной до метра. Достать краба непросто. Чтобы нащупать его, необходимо лечь животом в болото.
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