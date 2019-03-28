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После каскадерских съемок на моем теле не было живого места от синяков, — Дмитрий Комаров

Известный путешественник, автор проекта «Мир наизнанку» («1+1») Дмитрий Комаров приехал из экспедиции в Бразилию. Это было самое длительное путешествие журналиста, которое продолжалось более 200 дней. Показ серий, посвященных Бразилии, начался еще осенью прошлого года и будет идти до начала лета. За это время Дмитрий побывал практически во всех уголках большой страны — от Рио-де-Жанейро до устья Амазонки. Комаров признается, что иногда чувствовал себя в Бразилии как дома. На время поездки Дмитрий и оператор Александр Дмитриев снимали квартиру в Рио, передвигались по стране на автомобиле и уже успели привыкнуть к местной кухне. — Как бы ни было хорошо за границей, я всегда с радостью возвращаюсь домой, понимая, что нигде не хочу остаться навсегда, — признался Дмитрий.

— Дмитрий, ну и напугали вы всех недавним видео, где вас якобы подстрелили!

— Конечно, я не стал бы сам такое выкладывать. Это сделал бразилец — каскадер и организатор наших съемок на киноплощадке. Я и своих близких напугал. Потом долго еще отвечал на sms-ки с вопросом: «Ты жив?» Это был момент видео, которое мы отсняли, показывая работу каскадеров, — с выстрелами, кровью. Бразилец просто взял из него кусочек, смонтировал, чтобы было непонятно, что происходит, и выложил на своей страничке в сети. До этого момента на его аккаунт было, наверное, заходов 30. После того как он выложил ролик с моим участием, туда зашло только в первый день 700 тысяч человек!

— Что вы сказали автору «произведения»?

— Мы сразу же связались с этим человеком и спросили, зачем он такое сделал. Он ответил: «Это была шутка».

— Что это были за съемки?

— Мы хотели показать изнанку бразильского кинопроизводства, связав ее с фавелами (трущобы в городах Бразилии. — Авт.). Очень многие бразильские картины посвящены именно им. Мы познакомились с командой каскадеров и сделали двухминутный ролик, обыграв якобы реальную ситуацию. Вместе с оператором идем по фавеле, и вдруг нас начинают преследовать бандиты за то, что снимаем без разрешения. В двухминутном ролике меня сбивает машина, я получаю ранение, горю… Кстати, к съемкам поджога готовились два дня. Меня обливали специальным составом. Правда, первый раз я допустил ошибку и сжег себе брови и ресницы. Потом все пошло нормально. Меня одели в огнеупорный костюм, намазали тело специальным гелем. После такой подготовки можно гореть до 30 секунд и не получить ожоги.



* Дмитрий был в специальном костюме, благодаря которому можно гореть, не получив ожоги, до 30 секунд

— В кадре все выглядит очень реалистично, даже кровь.

— Она была в специальных капсулах на моем теле. Сначала ее прикрепили к плечу, но рубашка сместилась, и когда произошел выстрел, жидкость под большим напором выстрелила мне прямо в ухо! Это, кстати, был тот самый момент, который вошел в ролик бразильца. Все лицо у меня было в крови, я кричал от неожиданности.

Для следующего дубля мы переставили капсулу на поясницу. Я впервые участвовал в мини-фильме, где были только трюки. Интересно, но достаточно тяжело. Жара стояла 40 градусов, одежда прилипла к телу. После этих каскадерских съемок я не мог присесть — на теле не было живого места от синяков. Но опыт классный. Мне очень нравится эта серия. Правда, ложка дегтя с роликом все немного портит.

— Сколько длились съемки «Мира наизнанку» в Бразилии?

— Мы возвращались туда три раза. Если посчитать все время пребывания в Бразилии, получается 203 дня. Это моя самая длительная экспедиция. Но объясняется все просто. Бразилия — огромная страна, где есть мегаполисы, фавелы, джунгли. Путешествие только по джунглям заняло у нас три месяца.



* «По амазонскому бездорожью можно проехать только на таком автомобиле», — говорит Дмитрий Комаров

— Во время поездки мы побывали в племени яномамо, — продолжает Дмитрий. - Были первыми журналистами, которые туда попали. Племя вообще не принимает туристов. Разрешение снимать там пришлось получать от государственных органов. Дорога к месту обитания племени заняла четверо суток. Добирались на трех моторных лодках в сопровождении гида и организатора поездки. Судна были нагружены запасами воды и еды на две недели. Везли также генераторы для зарядки и более тысячи литров бензина в канистрах, чтобы хватило на обратную дорогу.

— Экстремальное путешествие.

— Признаюсь, первые сутки я думал, что просто не вынесу этого. Выехали в пять утра, примоститься в лодке на железной лавке было сложно, иногда мы просто лежали на дне. К тому же очень жарко, я ведь был полностью закутан в одежду. Одна рубашка с длинным рукавом на теле, вторая — намотана на голову так, что не видно даже лица. Когда была остановка, мы прямо в одежде прыгали в воду, чтобы хоть немного охладиться. Огромную опасность представляли крокодилы и пресноводные скаты, но местные жители научили нас, когда можно заходить в воду и как ступать, чтобы не задеть ската. После того как закончился запас минералки, пришлось пить воду из реки, используя таблетки, которые убивают микробы.

— Как встретили вас в племени?

— Немного настороженно. Племя практически не контактирует с цивилизацией. Иногда туда приезжают врачи, миссионеры. Но люди прячутся все дальше в лес, чтобы не подпускать к себе цивилизацию. Они живут, соблюдая давние традиции: шаманство, многоженство. Мы провели в племени несколько дней. Прежде чем что-то съесть, надо это поймать. В основном ловили рыбу.

Представители племени спят в гамаках — это традиционно для индейской культуры. Их хижины стоят большим полукругом. В жилищах нет дверей, лишь земляной пол и стены из бамбука или древесины. Все сделано так, чтобы вождь мог видеть, что происходит в племени. Постоянный контроль. У них коллективное мышление. Мы стали для жителей племени чем-то диковинным. Дети подходили к нам, трогали, щупали, гладили кожу.



* В племени яномамо, которое не подпускает к себе цивилизацию, Комаров провел несколько дней

— Правда, что вы стали участником знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро?

— Я и оператор Александр Дмитриев. Оператору нельзя находиться на самбодроме с камерой, поэтому пришлось вмонтировать ее в костюм. Решили показать изнанку карнавала, записались в одну из команд, официально получили костюмы и стали частью сценария.

— И какие наряды вам достались?

— Мы были вампирами из команды Вирадоуро. Это крутая школа самбы из пригорода Рио. Каждая из школ ежегодно получает по несколько миллионов долларов для подготовки к карнавалу. В команде несколько тысяч человек. В Вирадоуро было три тысячи. Эта школа пережила сложные времена и в нынешнем году для постановки пригласила самого лучшего в Бразилии специалиста по карнавалам Паоло Барроса. Он, можно сказать, реанимировал команду.

— Сколько длился карнавал?

— Основные парады шли четыре дня. Но Бразилия, по сути, неделю не работает: закрыты все магазины, предприятия. Люди на улицах веселятся, танцуют, выпивают. Ходят с пластиковыми стаканчиками, которые висят на шее на веревочках, чтобы не бросать их под ноги и не засорять город.

— Что произвело на вас самое большое впечатление?

— Сложно сказать. Бразилия вся интересна. Мы ездили в уникальную пустыню Ленсойс-Мараньенсис, в которой находятся естественные лагуны с чистой водой. Если смотреть с высоты, это напоминает Сахару, полную воды. Лагуны располагаются в ста метрах друг от друга. Самое интересное, что в них водится рыба! Не понятно, куда она девается, когда лагуны на время высыхают, но с первой водой рыба появляется вновь.

Ездили на остров Маражо, где обитают буйволы, а в мангровых зарослях в глиняных болотах водятся огромные крабы. Они живут в норах глубиной до метра. Достать краба непросто. Чтобы нащупать его, необходимо лечь животом в болото. Местные ловят крабов голыми руками. Я надел перчатки, но даже это не спасло от сильнейшей боли, когда мой палец был зажат клешней.

— Откуда на острове буйволы?

— Когда-то неподалеку от тех мест произошло кораблекрушение, и индийские буйволы, находившиеся на корабле, доплыли до берега Манжуро и прижились там. Теперь на острове разводят этих животных. Более того, они стали местным транспортом. На буйволах возят мусор и даже работают полицейские. Мы записались в полицейский отряд и патрулировали город на буйволах.

— Планируете вернуться снова в Бразилию?

— Для проекта мы сняли, наверное, все самое сочное. Сейчас уже работаем над новой поездкой, но куда — пока секрет.

— Что привезли себе на память из Бразилии?

— Кусок пираруку. Это стокилограммовая рыба, которая водится в Амазонке. Я купил ее на базаре в Рио сильно соленой — хотелось угостить родных чем-то особенным. На память о днях, проведенных в племени, привез настоящий боевой лук и гамак, сделанный из листьев пальмы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как Дмитрий Комаров пригласил в Украину популярную бразильскую актрису Луселию Сантуш — исполнительницу главной роли в культовом сериале «Рабыня Изаура».

А на днях телеведущий-экстремал сел за штурвал самолета, чтобы в команде опытных пилотов совершить трехдневный полет, который, возможно, будет внесен в Национальный реестр рекордов Украины.

Фото «1+1»

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