Посинели конечности, онемел рот: в РФ студентка умерла от «синдрома Юлии Началовой»

Мир

В столице РФ Москве произошел жуткий случай: 20-летняя студентка Воронежского государственного университета умерла от загадочной болезни, которую тут же окрестили «синдромом Юлии Началовой». Дело в том, что вначале заболевание походило на ротовирусную инфекцию, однако затем обернулось сепсисом и смертью, пишет «Московский комсомолец».

Сообщается, что девушка приехала в Москву после сессии, чтобы погулять по городу и посетить музеи. Однако практически сразу она почувствовала себя плохо, а затем слегла с температурой под 40.

Родители заподозрили, что их дочь подхватила ангину. Однако на следующий день у несчастной начался понос и рвота. Увидев симптомы ротовируса, близкие вызвали скорую помощь. Медики прописали плановое лечение, но студентке ВГУ становилось все хуже и хуже. У нее посинели конечности, началась сильнейшая боль в мышцах. На следующей день у девушки онемел рот.

Снова приехавшие по вызову медики диагностировали кому. К сожалению, реаниматологи не смогли откачать учащуюся — она умерла, не приходя в сознание. Как рассказала журналистам завкафедры инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, подобное развитие болезни может свидетельствовать о менингите или энцефалите.

Кроме того, симптомы напоминают сепсис — заражение крови, из-за которого и ушла Юлия Началова. Поначалу певица тоже думала, что ее заболевание не носит серьезный характер, однако все закончилось смертью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ксения Собчак заявила, что причиной смерти российской светской львицы и бизнес-леди, фешн-директора магазина ЦУМ и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер стал сепсис.

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