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Бедная Меган: жена принца Гарри оказалась в центре скандала с таблетками для похудения

Супруга герцога Сассеского, принца Гарри Меган Маркл часто оказывается в водовороте скандальных событий. Обычно она сама провоцирует шум вокруг себя, но на этот раз скандал была вызван действиями мошенников: неизвестные подставили Маркл, распространяя лекарство против лишнего веса от ее имени. Об этом пишет «Стархит».

Сообщается, что накануне в Сети появилась реклама чудо-лекарства под названием «Таблетки Меган», которые якобы изобрела сама супруга принца Гарри. В описании к продукту указывалось, что данное средство поможет сбросить лишний вес без изнуряющих диет и изнурительных фитнес-тренировок.

Электронный ресурс First Level Fitness опубликовал на своей странице две фотографии герцогини Сассеской: до и после беременности. Под снимками авторы сделали заявление от лица Маркл.

«После родов я потеряла форму. Но с помощью таблеток Кето я опять такая, как и раньше», — сказано под постом.

Мошенники утверждали, что Маркл пошла наперекор королевской семье во имя своего нового изобретения и считает эти таблетки делом всей своей жизни.

Другой портал решил не ограничиваться лишь кадрами. Они выложили липовое интервью с Меган.

В нем рассказывается о том, что супруга принца Гарри устала искать способы возвращения к прежнему состоянию. Она больше не может истязать себя изнурительными тренировками в спортзале. Поэтому она якобы запустила собственную линию препаратов для похудения.

Тщательное расследование по этому вопросу провело издание Mirror, которое и предало огласке действия нечистых на руку «бизнесменов». За кропотливое расследование представители королевской семьи Британии выразили ему огромную благодарность.

Кроме того, Букингемский дворец потребовал прекратить порочить репутацию герцогини Сассеской, используя ее имя в рекламе.

По словам представителей самой Меган, в ближайшее время будут приняты все соответствующие действия по борьбе с незаконными действиями в отношении герцогини.

Как ранее «ФАКТЫ» писали о том, как и когда началась ссора принца Гарри и Меган Маркл с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

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