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Стало известно, как и когда началась ссора принца Гарри и Меган Маркл с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом (фото)

Стало известно, когда именно и каким образом началась ссора принца Гарри и Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Как пишет издание Daily Mail, Гарри устроил «разборки» с родственниками спустя несколько дней после своей свадьбы, которую они с Меган сыграли 19 мая 2018 года.

Герцог Сассекский неожиданно сделал жесткий выговор своему старшему брату и его супруге после того, как их дети отправились спать. Он упрекнул Уильяма и Кейт в том, что они не оказывали его невесте должную поддержку перед свадьбой. Эмоциональный взрыв Гарри застал герцога и герцогиню Кембриджских врасплох и поверг их в полное удивление. Присутствовавшая при этом Меган, как пишет издание, хранила гробовое молчание во время речи, которую произносил ее муж.

Кембриджи убедили Гарри, что они счастливы оказать его жене больше поддержки. Кейт даже пришла к ним на следующий день в гости с букетом цветов. А потом предложила сопроводить свою новоявленную невестку на теннисный турнир в Уимблдоне. Дамы вместе прибыли на это мероприятие. Однако между ними была заметна явная напряженность и холодность (гораздо естественнее они вели себя на Уимблдоне в этом году). Вскоре после этого было принято решение о переезде Меган и Гарри из Кенсингтонского дворца в Фрогмор-коттедж и о разделе офисов Кембриджей и Сассексов.

Уимблдон, 2018 год

Уимблдон, 2019 год

А издание Express утверждает, что свою лепту в разрыв между Уильямом и Гарри невольно внесла королева Елизавета. 93-летняя монархиня начала передавать некоторые свои обязанности сыну Чарльзу и внуку Уильяму, которые занимают первые два места в очереди на трон. Это отдалило братьев друг от друга, поскольку, если ранее они выступали одним фронтом и чаще всего все делали вместе, то теперь принцы начали играть разные роли. Уильям, как будущий король, пошел предназначенной ему дорогой. А Гарри остался не у дел.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Принц Чарльз выступил на стороне Меган Маркл в ее противостоянии с королевскими советниками.

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