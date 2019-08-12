На пляж Одессы зачастили дельфины (видео)

Люди и звери

На одном из пляжей Одессы были замечены дельфины. Эти млекопитающие стали все чаще появляться недалеко от берега.

Так, в воскресенье утро, 11 августа, пользователь Ольга Теряева поделилась в Facebook добрым и позитивным видео, пишет OdessaOnline.

«Доброе утро любимый город. Сегодня утром у нас были гости… дарю хорошее настроение!!!», — написала Ольга.

Также Ольга опубликовала видео с дельфинами.

На нем видно, как дельфины гордо проплывают мимо берега и затем резвятся в воде, а с ними пытаются играть веселые чайки.

В комментариях пользователи отмечают, что этих милых млекопитающих стали все чаще наблюдать вблизи пляжей города.

К сожалению, далеко пока что не на всех пляжах Одессы морская вода соответствует гигиеническим требованиям. Так, по данным Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины, пока что не стоит купаться на пляжах 10, 13 и 16 станций Большого Фонтана, а также «Отрады» и «Аркадии».

Пробы воды были отобраны 6 августа на общественных пляжах в Одессе и области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Россией Крыму на один из пляжей Севастополя выбросился тяжелобольной дельфин с проникающей травмой черепа. Он попал в эпицентр отдыхающих, которые стали использовать его как реквизит для селфи. В результате азовка погибла до прибытия помощи.

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