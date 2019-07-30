Происшествия

Тяжелобольной дельфин с проникающей травмой черепа выбросился на один из пляжей захваченного Россией Севастополя. Он попал в эпицентр отдыхающих, которые стали использовать его как реквизит для селфи. В результате азовка погибла до прибытия помощи, рассказали в центре «Безмятежное море», который занимается изучением, спасением и реабилитацией морских млекопитающих, передает ТАСС.

«Около 40 человек обступили и гладили животное. Помимо кахексии (крайнее истощение организма) и многочисленных кожных поражений (предположительно, вирусной этиологии) у дельфина-азовки была глубокая проникающая рана на голове,— сообщили в организации.

Как отмечается, перед тем как выброситься на берег, дельфин прожил несколько дней с повреждением теменной части черепа. Травма была нанесена механически, скорее всего, млекопитающее изувечили рыбаки.

В центре вспомнили историю дельфина из Аргентины, которого туристы замучили до смерти, пытаясь сделать селфи.

«Хотя прошло уже несколько лет, эта новость до сих пор бродит по Сети, а люди всё ещё пребывают в ярости. Но то же самое перманентно случается и на нашем побережье: почти каждый выброс живого дельфина на Чёрном море сопровождается отголосками этой истории»,— отметили в «Безмятежном море».

Там также добавили, что у выбросившейся на берег азовки были серьёзные внутренние заболевания. Причину гибели дельфина в Севастополе установят после тщательного изучения его тела.

Напомним, весной зоозащитники обнаружили в Крыму десятки мёртвых дельфинов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале в Алуштинском дельфинарии в захваченном Россией Крыму произошла разгерметизация бассейна с морскими обитателями. Массивный поток воды со стеклами и зрительскими креслами вынесло на улицу, Прибывшим на место спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать двух дельфинов, которых тоже вынесло наружу, а воду откачивать мотопомпой. Глава Алуштинской оккупационной администрации Галина Огнева объяснила аварию технической поломкой. Приехавшие на вызов полицейские следов «внешнего повреждения не обнаружили».

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