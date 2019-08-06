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Купаться не рекомендуется: экологи назвали самые грязные пляжи в Одессе (фото)
В Одессе, на которую обрушились сильнейшие ливни, что повлекло за собой сбросы воды в ливневые канализационные системы, Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа констатировала серьезное загрязнение прибрежной полосы.
Анализы показали, что сильные загрязнения наблюдаются на популярных пляжах «Лузановка», «Аркадия», а также на прибрежной полосе вдоль города Южный и села Новая Дофиновка. Так, при обследовании территории пляжа «Аркадия» экологи обнаружили ржавые трубы, которые тянутся вдоль песчаной зоны, с выходом на море.
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«Лабораторное исследование проб воды, взятых при обследовании территорий пляжей города Южный, села Крыжановка и „Лузановка“ города Одессы, было обнаружено превышение нормативных значений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: азота аммонийного, азота нитритного и азот нитратного, что свидетельствует о вероятности загрязнения воды водного объекта опасными химическими веществами», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильный ливень, который прошел после полудня во вторник, 30 июля, затопил Приморскую улицу Одессы в районе порта.
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