Общество и люди

Купаться не рекомендуется: экологи назвали самые грязные пляжи в Одессе (фото)

В Одессе, на которую обрушились сильнейшие ливни, что повлекло за собой сбросы воды в ливневые канализационные системы, Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа констатировала серьезное загрязнение прибрежной полосы.

Анализы показали, что сильные загрязнения наблюдаются на популярных пляжах «Лузановка», «Аркадия», а также на прибрежной полосе вдоль города Южный и села Новая Дофиновка. Так, при обследовании территории пляжа «Аркадия» экологи обнаружили ржавые трубы, которые тянутся вдоль песчаной зоны, с выходом на море.

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«Лабораторное исследование проб воды, взятых при обследовании территорий пляжей города Южный, села Крыжановка и „Лузановка“ города Одессы, было обнаружено превышение нормативных значений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: азота аммонийного, азота нитритного и азот нитратного, что свидетельствует о вероятности загрязнения воды водного объекта опасными химическими веществами», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильный ливень, который прошел после полудня во вторник, 30 июля, затопил Приморскую улицу Одессы в районе порта.

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