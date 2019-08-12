Украина

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которому Россия навязывает свое гражданство, вновь поместили в штрафной изолятор на 15 суток.

Правозащитники просят украинцам писать письма поддержки узнику Кремля, к которому в колонии относятся крайне предвзято. «Владимир Балух, находясь в тяжелых условиях российской колонии, борется за свободу, человеческое достоинство и Украину, но у него уже почти не осталось сил бороться за свою жизнь. После того, как Балуха много раз по надуманным поводам отправляли в ШИЗО, его на полгода перевели в помещении камерного типа (ПКТ). В данное время он очередной раз помещен в ШИЗО на 15 суток. Украинцу очень нужна поддержка украинского народа и международного сообщества!» — говорится в сообщении Крымской группы по правам человека.

Отправить письмо Владимиру Булуху можно через российскую систему ФСИН-письмо. Для этого нужно перейти по ссылке https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create

В графе «Выбрать регион» нужно отметить «Тверская область». В графе «Выберите учреждение» указать «ИК-4 Торжок». Письма отправлять на имя Балуха Владимира Григорьевича, 1971 г. р.

«Обязательно указывайте в письме функцию, которая дает возможность отправить обратный ответ. Для того, чтобы украинец получил ваши письма, рекомендуем писать их на русском языке и избегать предложений и фраз, которые российская власть может трактовать как «экстремистские», — информируют правозащитники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Балух прекратил голодовку после того, как тюремщики выполнили его требование и допустили к нему украинского консула.

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