- 10:20 Беспокойный отпуск Елизаветы II: скандал с принцем Эндрю и ссора экс-невестки с принцем Филиппом
- 10:15 Никакой Ульяны: Супрун ополчилась на мягкий знак в ее имени
- 10:10 «За год собираем 150 урожаев»: в Киеве под землей выращивают экологически чистую зелень
- 09:51 Известного украинского музыканта пытались убить
- 09:45 На Позняках в Киеве темнокожие иностранцы устроили массовую "разборку" с местными жителями: что произошло
- 09:23 Погоня в Харькове: разбиты несколько машин, патрульную полицейскую увезла "скорая"
- 09:21 В сети появилось видео момента жуткой автокатастрофы в Глевахе под Киевом
- 09:03 В России признались, что под Архангельском взорвался ядерный реактор
- 08:54 Балуха снова "упекли" в ШИЗО: правозащитники просят украинцев писать письма поддержки кремлевскому узнику
- 08:34 Ученые подтвердили, что легендарный Оззи Осборн — мутант
- 08:33 Популярный блогер наглядно объяснил разницу между украинским и русским языками
- 08:15 Друзья принца Гарри отказались приглашать в гости Меган Маркл: названа причина
Балуха снова "упекли" в ШИЗО: правозащитники просят украинцев писать письма поддержки кремлевскому узнику
Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которому Россия навязывает свое гражданство, вновь поместили в штрафной изолятор на 15 суток.
Правозащитники просят украинцам писать письма поддержки узнику Кремля, к которому в колонии относятся крайне предвзято. «Владимир Балух, находясь в тяжелых условиях российской колонии, борется за свободу, человеческое достоинство и Украину, но у него уже почти не осталось сил бороться за свою жизнь. После того, как Балуха много раз по надуманным поводам отправляли в ШИЗО, его на полгода перевели в помещении камерного типа (ПКТ). В данное время он очередной раз помещен в ШИЗО на 15 суток. Украинцу очень нужна поддержка украинского народа и международного сообщества!» — говорится в сообщении Крымской группы по правам человека.
Отправить письмо Владимиру Булуху можно через российскую систему ФСИН-письмо. Для этого нужно перейти по ссылке https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create
В графе «Выбрать регион» нужно отметить «Тверская область». В графе «Выберите учреждение» указать «ИК-4 Торжок». Письма отправлять на имя Балуха Владимира Григорьевича, 1971 г. р.
«Обязательно указывайте в письме функцию, которая дает возможность отправить обратный ответ. Для того, чтобы украинец получил ваши письма, рекомендуем писать их на русском языке и избегать предложений и фраз, которые российская власть может трактовать как «экстремистские», — информируют правозащитники.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Балух прекратил голодовку после того, как тюремщики выполнили его требование и допустили к нему украинского консула.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.