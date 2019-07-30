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Политзаключенный Балух в новом письме резко раскритиковал Кремль
Украинский политзаключенный Владимир Балух, которому недавно отказали в посещении медиком, которому он доверяет, сообщил, что Россия навязывает ему свое гражданство.
Об этом сообщает «Укринформ» и приводит копию письма крымчанина, которое он написал украинской активистке в Латвии Татьяне Лазде. «Муторное чувство тревоги и беспрерывной тоски по маме и родным в данный период густо разбавлены изъедающей сознание злобой на бессилие, (невозможность) оперативно и эффективно противостоять цинизму системы режима, что возомнил себя правомочным, отобрав у человека паспорт его родной страны, высокопарно жаловать ему гражданство в своем заповеднике оксюморона», — пишет Владимир Балух.
Он также благодарит за переданные ему вышиванки взамен отобранных в заключении и просит передать низкий поклон мастерицам, которые их сделали. А вот о состоянии здоровья после выхода из длительной голодовки Владимир Балух ничего не пишет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля этого года Владимир Балух, незаконно удерживаемый в российской колонии в городе Торжок, прекратил голодовку после того, как тюремщики выполнили его требование и допустили к нему украинского консула.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!