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Украина

Политзаключенный Балух в новом письме резко раскритиковал Кремль

15:54 30 июля 2019 23
Владимир Балух
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которому недавно отказали в посещении медиком, которому он доверяет, сообщил, что Россия навязывает ему свое гражданство.

Об этом сообщает «Укринформ» и приводит копию письма крымчанина, которое он написал украинской активистке в Латвии Татьяне Лазде. «Муторное чувство тревоги и беспрерывной тоски по маме и родным в данный период густо разбавлены изъедающей сознание злобой на бессилие, (невозможность) оперативно и эффективно противостоять цинизму системы режима, что возомнил себя правомочным, отобрав у человека паспорт его родной страны, высокопарно жаловать ему гражданство в своем заповеднике оксюморона», — пишет Владимир Балух.

Он также благодарит за переданные ему вышиванки взамен отобранных в заключении и просит передать низкий поклон мастерицам, которые их сделали. А вот о состоянии здоровья после выхода из длительной голодовки Владимир Балух ничего не пишет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля этого года Владимир Балух, незаконно удерживаемый в российской колонии в городе Торжок, прекратил голодовку после того, как тюремщики выполнили его требование и допустили к нему украинского консула.

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