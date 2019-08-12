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Погоня в Харькове: разбиты несколько машин, патрульную полицейскую увезла "скорая" (видео)
В Харькове произошло тройное ДТП с участием полицейского автомобиля. Ранее в Харькове груженый песком КамАЗ слетел с моста.
Как сообщает издание «Статус кво», правоохранители преследовали Opel, водитель которого отказался остановится по требованию полицейских. По словам очевидцев ДТП, погоня закончилась тройной аварией: Prius врезался в Opel, который, в свою очередь столкнулся с Daewoo Lanos.
Издание сообщает, что автомобиль-беглец пытались остановить не только правоохранители, но и несколько участников дорожного движения. «В погоне были задействованы минимум четыре машины: две — непосредственно за Opel, одна со стороны Алексеевки летела и еще пару гражданских, которые целенаправленно перекрывали своими автомобилями дорогу», — сообщил изданию очевидец Илья Пшеничный.
Очевидцы предположили, что Opel участвовал в уличных гонках, а также сообщили, что одну патрульную забрала «скорая».
А «Харьков сити» в социальных сетях разместил видео с места ДТП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Киев-Харьков в ДТП погибла известная харьковская балерина Светлана Исакова — ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета. Светлана Исакова вместе с супругом возвращались из отпуска. На территории Полтавской области микроавтобус, в котором ехала супружеская пара, столкнулся с автобусом «Сетра».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!