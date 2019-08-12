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Шоу-бизнес

Известного украинского музыканта пытались убить

9:51 12 августа 2019 250
Тарас Тополя
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

На известного украинского музыканта, лидера группы «АНТИТІЛА» Тараса Тополю, который ранее назвал шоу-бизнес террариумом, было довершено покушение. Еще неделю назад его пытались убить, когда он возвращался с аптеки. Об инциденте Тарас рассказал на своей странице в Facebook.

«Вечером по адресу Парково-Сырецкая, 11 в нескольких метрах от меня, когда я возвращался из аптеки, сработал взрывной пакет. Я сразу же вызвал полицию, которая зафиксировала инцидент и опросила свидетелей», — рассказал Тополя.

Он добавил, что не хотел придавать этот случай огласке, чтобы не вносить деструктив в следствие. Сейчас его дети остаются под государственной охраной.

Также Тарас рассказал, что за ним ведется незаконная слежка, а телефон прослушивают неизвестные. Музыкант связывает покушение с его активной позицией и скандале вокруг вакцинации украинских военных в ДР Конго.

«Мне также настойчиво посоветовали, ради собственной же безопасности, сбавить обороты, потому что вакцины и медицина — это лишь „вершина айсберга“ коррупционной вертикали очень серьезных людей и на кону сотни миллионов гривен», — рассказал Тополя, добавив, что не боится никаких угроз и будет дальше заниматься этим вопросом, пока не будут свергнуты коррупционные схемы.

После закрытия вопроса Тополя обещает вернуться к творчеству с группой.

Напомним, «АНТИТІЛА» стали хедлайнерами фестиваля «Черноморских Игр», солист группы Тарас Тополя дал советы начинающим артистам, как добиться успеха и при этом сохранить свое лицо.

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