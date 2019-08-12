- 10:15 Никакой Ульяны: Супрун ополчилась на мягкий знак в ее имени
- 10:10 «За год собираем 150 урожаев»: в Киеве под землей выращивают экологически чистую зелень
- 09:51 Известного украинского музыканта пытались убить
- 09:45 На Позняках в Киеве темнокожие иностранцы устроили массовую "разборку" с местными жителями: что произошло
- 09:23 Погоня в Харькове: разбиты несколько машин, патрульную полицейскую увезла "скорая"
- 09:21 В сети появилось видео момента жуткой автокатастрофы в Глевахе под Киевом
- 09:03 В России признались, что под Архангельском взорвался ядерный реактор
- 08:54 Балуха снова "упекли" в ШИЗО: правозащитники просят украинцев писать письма поддержки кремлевскому узнику
- 08:34 Ученые подтвердили, что легендарный Оззи Осборн — мутант
- 08:33 Популярный блогер наглядно объяснил разницу между украинским и русским языками
- 08:15 Друзья принца Гарри отказались приглашать в гости Меган Маркл: названа причина
- 08:14 «Динамо» – «Брюгге»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
Известного украинского музыканта пытались убить
На известного украинского музыканта, лидера группы «АНТИТІЛА» Тараса Тополю, который ранее назвал шоу-бизнес террариумом, было довершено покушение. Еще неделю назад его пытались убить, когда он возвращался с аптеки. Об инциденте Тарас рассказал на своей странице в Facebook.
«Вечером по адресу Парково-Сырецкая, 11 в нескольких метрах от меня, когда я возвращался из аптеки, сработал взрывной пакет. Я сразу же вызвал полицию, которая зафиксировала инцидент и опросила свидетелей», — рассказал Тополя.
Он добавил, что не хотел придавать этот случай огласке, чтобы не вносить деструктив в следствие. Сейчас его дети остаются под государственной охраной.
Также Тарас рассказал, что за ним ведется незаконная слежка, а телефон прослушивают неизвестные. Музыкант связывает покушение с его активной позицией и скандале вокруг вакцинации украинских военных в ДР Конго.
«Мне также настойчиво посоветовали, ради собственной же безопасности, сбавить обороты, потому что вакцины и медицина — это лишь „вершина айсберга“ коррупционной вертикали очень серьезных людей и на кону сотни миллионов гривен», — рассказал Тополя, добавив, что не боится никаких угроз и будет дальше заниматься этим вопросом, пока не будут свергнуты коррупционные схемы.
После закрытия вопроса Тополя обещает вернуться к творчеству с группой.
Напомним, «АНТИТІЛА» стали хедлайнерами фестиваля «Черноморских Игр», солист группы Тарас Тополя дал советы начинающим артистам, как добиться успеха и при этом сохранить свое лицо.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!