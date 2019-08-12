Украина

За счет налогоплательщиков: хакеры превратили сайт украинского министерства в подборку видео для взрослых

Сайт ликвидированного в Украине министерства угольной промышленности (www.mvp.gov.ua) стал транзитным ресурсом для интернет-ресурсов с контентом «для взрослых». Напомним, в середине июня хакеры атаковали сайт Национального банка Украины.

Обнаружил скандальные особенности работы государственного ресурса блогер и основатель общественного объединения «Социальные инноваторы» Сергей Гурьев.

«Сайт Министерства угольной промышленности работает редиректом на порно-ресурсы. Я не знаю, кого тегнуть, ведь министерства же уже такого больше нет… А сайт есть. И налогоплательщики платят за аренду (обслуживание) сервера», — отметил Гурьев в комментарии ресурсу InternetUA.

Согласно его наблюдениям, это далеко не единственный ресурс в «государственной» доменной зоне gov.ua с подобными проблемами.

Напомним, в конце июля в Одессе сотрудники СБУ совместно с партнерами из США пресекли деятельность мощной хакерской группировки, оказывающей виртуальные услуги преступникам с использованием Dark Net еще с 2007 года.



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