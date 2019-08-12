- 11:45 В Тернополе вооруженный мужчина захватил троллейбус с пассажирами
- 11:41 Жара набирает обороты, но продержится недолго: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 11:36 Продолжение скандала: киевский гипермаркет не стал изымать из продажи школьные дневники с картой Украины без Крыма
- 11:32 «Ливерпуль» — «Челси»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА
- 11:12 Под Одессой «накрыли» подпольное производство горючего на миллионы
- 11:12 Беспроигрышный способ выделиться из толпы: в продажу поступили мужские прозрачные шорты из пластика
- 11:08 Наступило время ретроградного Урана: как им воспользоваться
- 11:03 Матиос повеселил соцсеть, представ на своем 50-летии в образе Джеймса Бонда
- 10:57 Полиция обезвредила управляемую "ворами в законе" шайку, которая контролировала юг Украины
- 10:51 «Ливерпуль» — «Челси»: где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
- 10:42 Тепловизоры, GPS и прочие "навороты": львовский завод показал модернизированные для ВСУ танки
- 10:28 Владелец ротвейлера, растерзавшего девушку в Вознесенске, отделался условным сроком
За счет налогоплательщиков: хакеры превратили сайт украинского министерства в подборку видео для взрослых
Сайт ликвидированного в Украине министерства угольной промышленности (www.mvp.gov.ua) стал транзитным ресурсом для интернет-ресурсов с контентом «для взрослых». Напомним, в середине июня хакеры атаковали сайт Национального банка Украины.
Обнаружил скандальные особенности работы государственного ресурса блогер и основатель общественного объединения «Социальные инноваторы» Сергей Гурьев.
«Сайт Министерства угольной промышленности работает редиректом на порно-ресурсы. Я не знаю, кого тегнуть, ведь министерства же уже такого больше нет… А сайт есть. И налогоплательщики платят за аренду (обслуживание) сервера», — отметил Гурьев в комментарии ресурсу InternetUA.
Согласно его наблюдениям, это далеко не единственный ресурс в «государственной» доменной зоне gov.ua с подобными проблемами.
Напомним, в конце июля в Одессе сотрудники СБУ совместно с партнерами из США пресекли деятельность мощной хакерской группировки, оказывающей виртуальные услуги преступникам с использованием Dark Net еще с 2007 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...