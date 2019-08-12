Украина

Продолжение скандала: киевский гипермаркет не стал изымать из продажи школьные дневники с картой Украины без Крыма

В киевском супермаркете Metro продолжают продавать школьные дневники с картой Украины без Крыма. Напомним, впервые об этом «ФАКТЫ» писали в середине июля.

По появившегося в сети фото, с момента, когда он увидел скандальный товар впервые, прошел почти месяц, однако администрация магазина так и не сняла дневники с продажи.

В качестве подтверждения своих слов он опубликовал чек из магазина с указанием даты покупки дневника — 11 августа 2019 года.

Напомним, ранее карту Украины без Крыма заметили в крупнейшем аэропорту Украины — «Борисполь».

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