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Украина

Марш защитников Украины: названы время и маршрут движения колонны

12:58 12 августа 2019 81
Участники парада 24.08.2019
Инф. «ФАКТОВ»

В День Независимости, 24 августа 2019 года, в центре Киева пройдет неофициальный Марш защитников Украины. Его организаторами выступают представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев.

«Инициатива наша аполитична, мы не за конкретного политика, власти или против них. Мы — патриоты страны, которые хотят пройти по центральным улицам города в День Независимости и доказать своим побратимам на фронте, что мы готовы к ним присоединиться в любой момент», — заявил на брифинге член Совета ветеранов при Министерстве по делам ветеранов Украины, представитель оргкомитета Антон Колумбет.

По его словам, движение марша начнется от парка имени Тараса Шевченко в 9:00. Колонну возглавят семьи погибших военнослужащих и ветераны с инвалидностью.

Далее колонна пройдет до Бессарабской площади, откуда будет следовать по ул. Крещатик. В 9:30 участники акции выровняют строй у ЦУМа и продолжат движение, чтобы в 10:20 прибыть на Майдан Независимости и начать построение для заключительной части марша.

После ее окончания все желающие поднимутся до Михайловской площади, где пройдет чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою.

Ожидается, что в марше примут участие более 7 тыс. ветеранов со всей Украины, 1,5 тыс. гражданских, около 500 военных волонтеров, а также около 100 капелланов.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины обнародовали план официальных праздничных мероприятий по случаю 28-й годовщины Независимости Украины. В программе — минута молчания по погибшим защитникам страны, музыкальный флешмоб и Марш при участии воинов и ветеранов. В Марше заявлено участие родных и близких погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети.

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