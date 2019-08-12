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Под Одессой местные жители перекрыли трассу: что происходит (фото)
В понедельник, 12 августа, жители села Молога, что на юге Одесской области, перекрыли трассу Одесса — Белгород-Днестровский, которая проходит через село. Ранее жители пригородов Одессы перекрывали трассу, протестуя против проезда большегрузных автомобилей, которые разрушают дороги в этих населенных пунктах.
Более ста человек вышли на акцию, причиной которой стало необоснованное, по мнению сельчан, повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Протестующие заявили, что не будут пропускать транспорт на трассе «до тех пор, пока не вернут прежние тарифы на проезд».
На место прибыли полицейские, представители компании перевозчика и районной администрации, состоялись переговоры с участниками протестной акции. Удалось достичь временной договоренности и возобновить движение транспорта.
Тем не менее практически все местные жители настроены решительно и заявляют, что если районные руководители не выполнят обещание о пересмотре повышенного тарифа на проезд, они выйдут на бессрочное перекрытие трассы.
Ранее во Львовской области шахтеры перекрыли движение на трассе Львов — Рава-Русская, требуя выплатить им зарплату.
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