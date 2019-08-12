Происшествия

Был нетрезв и неадекватен: в Каховке спасатели извлекли мужчину из мусоропровода (фото)

В городе Каховка (Херсонская область) мужчина залез в мусоропоровд и застрял в нем между 4-м и 5-м этажами. Ранее в столице местный житель застрял в люке кверху ногами, попытавшись достать упавший туда смартфон.

О «находке» в мусоропроводе каховской многоэтажки сообщили соседи мужчины, услышавшие доносящийся от туда голос. Для извлечения человека из «ловушки» потребовалась помощь спасателей.

Также на место ЧП прибыли полицейские, которые сообщили, что мужчина был нетрезв и находился в неадекватном состоянии. И объяснить, зачем он полез в мусоропровод, не мог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове в школьном дворе девочка застряла между деревьев. Спасателям, прибывшим на место ЧП, удалось при помощи специнструмента на несколько сантиметров разжать стволы деревьев, и только тогда школьница смогла вытащить застрявшую между ними ногу.

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