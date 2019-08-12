Доллар ниже 25 гривен: каким будет курс валют в ближайшее время

Деньги

Снижение стоимости доллара и евро продолжается. За прошедшие выходные американская валюта подешевела на 22 копейки, а европейская — на 24 копейки. В понедельник, 12 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,09 гривен за доллар и 28,09 гривен за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,17 гривни, а продают — по 25,46 гривни. Средний курс покупки наличного евро составляет 28,11 гривни, продажи — 28,54 гривни.

«Если на позапрошлой неделе доллар рос, то на прошлой он вновь вернулся к снижению — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Американская валюта подешевела к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,5−2,0%.



Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,54 грн до 25,09 грн (-1,7%). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,63−25,67 до 25,14−25,16 (-1,9%/-2,0%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 25,52−25,85 до 25,13−25,44 (-1,5%/-1,6%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,3%.



В первый день прошлой недели доллар еще рос, но уже со вторника перешел к устойчивому снижению, которое продолжается вплоть до сегодняшнего дня. Наиболее сильное падение американской валюты пришлось на прошлые вторник и среду. Причины укрепления гривни сохраняются прежними: спрос нерезидентов на гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и высокие цены на продукцию традиционного экспорта.

На начавшейся неделе мы ожидаем продолжение укрепления гривни. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8−25,1 грн".

Дальнейшее укрепление национальной валюты прогнозируют и другие эксперты.

«Банковский курс украинской гривни в понедельник немного откатывается вверх, достигнув отметки 25,2 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Падение стоимости руды и металлов на мировых площадках беспокоит рынок, поскольку формирует девальвационные риски. Ослабление гривни произошло на фоне сообщений о том, что Государственная служба статистики Украины зафиксировала дефляцию в стране второй месяц подряд. Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,6%. Такое поведение цен традиционно для июля, однако нынешнее снижение цен оказалось выше средних уровней.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет находится в диапазоне 25−25,15 грн за доллар. Во вторник, 13 августа, состоится очередной аукцион по размещению ОВГЗ, к которому нерезиденты готовятся, продавая валюту".

Стоит напомнить, что по словам члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, пока сложно сказать, как долго будет продолжаться нынешнее укрепление гривни. По его мнению, многое будет зависеть от влияния сезонных факторов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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