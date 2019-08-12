- 15:01 Печально известный лагерь «Виктория» принял первую смену отдыхающих
- 14:59 Водителя, сбившего пешехода в Бердянске, поймали в Запорожье: момент трагедии попал на видео
- 14:39 «Ливерпуль» — «Челси»: онлайн-трансляция поединка за Суперкубок УЕФА
- 14:31 Над экспертами, делавшими заключение по "делу Зайцевой", сгущаются тучи: что произошло
- 14:26 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:23 Как в газовой камере: в Желтых Водах тело одинокого старика неделю остается в квартире
- 13:55 Голкипер сборной Украины продолжит карьеру в клубе легендарного Роналдо
- 13:54 "Не верю ни ГБР, ни его руководству", — Порошенко
- 13:41 Такое не должно происходить: российские звезды шоу-бизнеса резко высказались о митингах в Москве
- 13:41 Доллар ниже 25 гривен: каким будет курс валют в ближайшее время
- 13:40 Тысячи гектаров земли превратились в пустырь: Зеленский оценил масштабы незаконной добычи янтаря
- 13:37 Из-за инфекции горла 11-месячный малыш потерял обе ноги и руки: одна из конечностей просто отвалилась от тела
Доллар ниже 25 гривен: каким будет курс валют в ближайшее время
Снижение стоимости доллара и евро продолжается. За прошедшие выходные американская валюта подешевела на 22 копейки, а европейская — на 24 копейки. В понедельник, 12 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,09 гривен за доллар и 28,09 гривен за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,17 гривни, а продают — по 25,46 гривни. Средний курс покупки наличного евро составляет 28,11 гривни, продажи — 28,54 гривни.
«Если на позапрошлой неделе доллар рос, то на прошлой он вновь вернулся к снижению — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Американская валюта подешевела к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,5−2,0%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,54 грн до 25,09 грн (-1,7%). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,63−25,67 до 25,14−25,16 (-1,9%/-2,0%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 25,52−25,85 до 25,13−25,44 (-1,5%/-1,6%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,3%.
В первый день прошлой недели доллар еще рос, но уже со вторника перешел к устойчивому снижению, которое продолжается вплоть до сегодняшнего дня. Наиболее сильное падение американской валюты пришлось на прошлые вторник и среду. Причины укрепления гривни сохраняются прежними: спрос нерезидентов на гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и высокие цены на продукцию традиционного экспорта.
На начавшейся неделе мы ожидаем продолжение укрепления гривни. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8−25,1 грн".
Читайте также: Полная смена банковских счетов в Украине: как не стать жертвой мошенников
Дальнейшее укрепление национальной валюты прогнозируют и другие эксперты.
«Банковский курс украинской гривни в понедельник немного откатывается вверх, достигнув отметки 25,2 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Падение стоимости руды и металлов на мировых площадках беспокоит рынок, поскольку формирует девальвационные риски. Ослабление гривни произошло на фоне сообщений о том, что Государственная служба статистики Украины зафиксировала дефляцию в стране второй месяц подряд. Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,6%. Такое поведение цен традиционно для июля, однако нынешнее снижение цен оказалось выше средних уровней.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет находится в диапазоне 25−25,15 грн за доллар. Во вторник, 13 августа, состоится очередной аукцион по размещению ОВГЗ, к которому нерезиденты готовятся, продавая валюту".
Читайте также: Эксперт рассказал, когда доллар может взлететь до 30 гривен
Стоит напомнить, что по словам члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, пока сложно сказать, как долго будет продолжаться нынешнее укрепление гривни. По его мнению, многое будет зависеть от влияния сезонных факторов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...