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Такое не должно происходить: российские звезды шоу-бизнеса резко высказались о митингах в Москве

Многие публичные люди, писатели, журналисты и звезды российского шоу-бизнеса не остались в стороне от массовых митингов, прокатившихся в Москве и других городах РФ. В многотысячных акциях протеста приняли участие и знаменитости.

Так, среди митингующих был замечен известный рэпер Оксиморон (Oxxxymiron) в футболке с надписью «Свободу Егору Жукову».

Пришел поддержать протест и рэпер Fаce. Он выступил с песней «Салах», пропустив нецензурные слова. «Я хочу сказать спасибо каждому, кто сюда сегодня пришел. Спасибо всем, кто поддерживает „Отпускай“ и „Допускай“. Я сказал чушь про эту ситуацию, связав ее с политикой. Я не люблю власть человека над другим человеком. Но я выступаю за свободу и поэтому сейчас здесь», — сказал рэпер со сцены.

Также к акции присоединились известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь, журналист Леонид Парфенов, блогеры Данила Поперечный, Эльдар Джарахов, группа «Кровосток», звезда сериала «Глухарь» Влад Котляровский и писательница Людмила Улицкая, которая обратилась к людям со сцены с трогательным стихом.

«Я всегда прихожу на акции, когда у меня есть возможность, я стояла с Немцовым рядом в 12-ом году и говорила, что будущий президент где-то здесь, в толпе. А теперь я говорю, что будущий президент сейчас в камере», — сказала писательница корреспонденту «Открытых медиа», говоря о задержанных.



*Юрий Дудь на митинге

Популярные исполнители Сергей Лазарев и Егор Крид на митинге замечены не были. Но артисты проявили свою позицию в Сети. Их крайне возмутил инцидент 10 августа в Москве, когда полицейский во время задержания сильно ударил девушку кулаком в живот.

«Бл*ть, увидел эту жесть в YouTube и не могу пройти мимо этого пиз**ца! Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно, с*ка, происходить! Я очень надеюсь, что на это обратят внимание, его найдут, накажут и ему это все-таки не сойдет с рук», — написал Егор Крид.

Его коллега по цеху Сергей Лазарев назвал этот случай позором, призвал провести расследование и наказать полицейского.

«Я не могу не выложить этот ролик, который я увидел у Егора. Чтобы она ни сделала, мужик не может бить женщину! А этот „не человек“ — еще и при исполнении ! Хотелось бы увидеть его лицо! Стыдоба! Позор! Я против насилия в любом проявлении», — написал Сергей.

Удивляют комментарии под постом Сергея с видео. Многие советуют Лазареву «петь песни и не соваться в политику» мол, это не его. Большинство комментаторов считает, что девушка «получила за дело» и одобряют действия силовиков.

Напомним, акции протеста «За честные выборы» в Москве и в других городах возникли после того, как избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

По последним данным, митинги в России 10 августа собрали более 50 тысяч человек. Сообщалось о 325 задержанных. Большинство россиян не поддерживают акции протеста и считают агрессивные действия силовиков, избиение людей оправдынными.

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