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Спорт

Голкипер сборной Украины продолжит карьеру в клубе легендарного Роналдо

13:55 12 августа 2019 127
Андрей Лунин
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Самый молодой вратарь в истории сборной Украины Андрей Лунин, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», следующий сезон на правах аренды проведет в «Вальядолиде», занявшем в прошлом сезоне в чемпионате Испании 16-е место, утверждает авторитетное издание Marca.

По информации источника, клубы уже согласовали переход чемпиона мира U-20, и сам Лунин также выразил желание продолжить карьеру в новой команде.

Кстати, президент «Вальядолида» — легендарный бразильский футболист, двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо, который ранее выступал за «Реал».

В новом клубе конкурентами 20-летнего Лунина за место в «основе» станут 30-летний Хорди Масип, который в прошлом сезоне сыграл 35 поединков, и 25-летний Чуррипи, перешедший летом из «Альбасете».

Напомню, что прошлый сезон Андрей Лунин также отыграл в аренде в «Леганесе», но провел в Ла Лиге лишь пять поединков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лунин поразил одноклубников по «Реалу» мастерством.

Фото Getty Images

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