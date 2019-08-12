- 15:01 Печально известный лагерь «Виктория» принял первую смену отдыхающих
- 14:59 Водителя, сбившего пешехода в Бердянске, поймали в Запорожье: момент трагедии попал на видео
- 14:39 «Ливерпуль» — «Челси»: онлайн-трансляция поединка за Суперкубок УЕФА
- 14:31 Над экспертами, делавшими заключение по "делу Зайцевой", сгущаются тучи: что произошло
- 14:26 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:23 Как в газовой камере: в Желтых Водах тело одинокого старика неделю остается в квартире
- 13:55 Голкипер сборной Украины продолжит карьеру в клубе легендарного Роналдо
- 13:54 "Не верю ни ГБР, ни его руководству", — Порошенко
- 13:41 Такое не должно происходить: российские звезды шоу-бизнеса резко высказались о митингах в Москве
- 13:41 Доллар ниже 25 гривен: каким будет курс валют в ближайшее время
- 13:40 Тысячи гектаров земли превратились в пустырь: Зеленский оценил масштабы незаконной добычи янтаря
- 13:37 Из-за инфекции горла 11-месячный малыш потерял обе ноги и руки: одна из конечностей просто отвалилась от тела
Голкипер сборной Украины продолжит карьеру в клубе легендарного Роналдо
Самый молодой вратарь в истории сборной Украины Андрей Лунин, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», следующий сезон на правах аренды проведет в «Вальядолиде», занявшем в прошлом сезоне в чемпионате Испании 16-е место, утверждает авторитетное издание Marca.
По информации источника, клубы уже согласовали переход чемпиона мира U-20, и сам Лунин также выразил желание продолжить карьеру в новой команде.
Кстати, президент «Вальядолида» — легендарный бразильский футболист, двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо, который ранее выступал за «Реал».
В новом клубе конкурентами 20-летнего Лунина за место в «основе» станут 30-летний Хорди Масип, который в прошлом сезоне сыграл 35 поединков, и 25-летний Чуррипи, перешедший летом из «Альбасете».
Напомню, что прошлый сезон Андрей Лунин также отыграл в аренде в «Леганесе», но провел в Ла Лиге лишь пять поединков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лунин поразил одноклубников по «Реалу» мастерством.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!