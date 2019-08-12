Печально известный лагерь «Виктория» принял первую смену отдыхающих

Общество и люди

В Одессе детский муниципальный спортивно-оздоровительный комплекс «Виктория», выгоревший 16 сентября 2017 года в результате страшного ночного пожара, в котором погибли трое несовершеннолетних девочек, принял на оздоровление более 100 детей. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила на брифинге директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

«Подготовка к приему смены велась почти год, поскольку лагерь долго не работал, и требовалось провести соответствующие ремонтные работы. В первую очередь провести проверку соответствующим органам государственного контроля», — сказала чиновница, отметив, что оздоровительное учреждение проверяли сотрудники Госпродпотребслужбы и ГСЧС.

«После этого по заявлениям, полученным от родителей, въехало 103 ребенка. Все они — одесситы», — добавила Буйневич.

По ее словам, для оздоровления и безопасного пребывания ребят созданы все необходимые условия: проведен ремонт, заменена мебель, заключены договоры с организациями, предприятиями, которые позаботятся о питание и надежной охране. Также обеспечены противопожарные мероприятия, обследован пляж, подготовлена разнообразная культурно-развлекательная программа.

«На подготовку „Виктории“ к работе департамент образования и науки потратил около 10 миллионов гривен», — отметила Буйневич.

Она также подчеркнула, что с детьми проведен инструктаж, во время которого их проинформировали о запрете пребывания на отгороженной территории, где находятся деревянные корпуса и остатки строения, сгоревшего в 2017 году. Рядом с «запретной зоной», возле ограждения, обустроен пост, на котором должен постоянно находиться охранник.

Прибывших детей разместили в каменных корпусах. Дальнейшее функционирование комплекса, как отметила Буйневич, зависит от его востребованности и заявок родителей.

«Эта смена будет пока единственной в этом году. Пока больше не планируем. Но если будет запрос, проведем зимнюю», — заявила чиновница.

Речь в частности, и о круглогодичном функционировании лагеря, каменные корпуса которого, по утверждению чиновников, приспособлены для проживания в зимний период.

Следует отметить, что в июле Пятый апелляционный административный суд по жалобе адвоката потерпевших признал противоправным ноябрьское (2018 г.) решение исполкома Одесского горсовета о временной передаче «Виктории» военным. Обращено внимание на то, что режим военного положения, который действовал в ноябре 2018-го, не давал права областному военкомату требовать от мэрии передачи учреждения. Тем не менее военные занимали каменные корпуса «Виктории» дважды: в декабре 2018-го и в июне 2019 года.

По мнению адвоката Николая Стоянова (по жалобе которого апелляционная инстанция вынесла вердикт), «решение Киевского райсуда Одессы, снявшего арест с части корпусов лагеря и разрешившего их использовать, является незаконным».

Юрист считает, что решение Пятого апелляционного админсуда свидетельствует и о том, что в лагерь вообще нельзя заселять людей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в одесской мэрии все-таки решили открыть печально известный лагерь «Виктория» и направить туда на отдых детей.





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