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Происшествия

Украинец погиб на стройке в Польше: детали и фото с места трагедии

19:08 12 августа 2019 100
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше на строительстве газопровода трагически погиб 37-летний украинец. На него упала труба весом 10 тонн. Трагедия произошла в польском городе Погорска Воля.

По информации экстренных служб, труба, весом около 10 тонн, слетела с предохранительных устройств и скатилась к раскопкам, где прокладывался новый газопровод. Друзьям-строителям удалось вытянуть украинца, однако травмы оказались для него смертельными, сообщает РБК-Украина.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в результате дорожно-транспортного происшествия возле Варшавы погиб гражданин Украины. Находившийся за рулем автомобиля украинец съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. Инцидент произошел в городке Юзефув, на пути из Отвоцька в Варшаву.

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