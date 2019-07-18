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Столкнулся с цементовозом: в Польше погиб украинец, протаранивший на Mazda огромный грузовик
В результате дорожно-транспортного происшествия возле Варшавы погиб гражданин Украины. Об этом сообщает «Польское радио».
Издание уточняет, что находившийся за рулем автомобиля украинец съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом.
«Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Вследствие полученных травм водитель погиб на месте», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в городке Юзефув, на пути из Отвоцька в Варшаву.
Уточняется, что водитель цистерны, перевозившей 27 тонн цемента, был трезв. На место происшествия прибыл прокурор.
Полиция установила управления движением, пропуская автомобили в обоих направлениях попеременно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером во вторник, 16 июля, на автодороге Одесса — Рени произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Неподалеку от села Петродолинское Овидиопольского района в аварию попали автомобили Volkswagen и ВАЗ. Водитель первой машины, обгоняя авто, ехавшее впереди, не выдержал безопасное расстояние, и произошло столкновение с ВАЗом, который двигался по встречной полосе. В результате ДТП водитель Volkswagen, житель Приднестровья и его пассажирка, гражданка Молдовы, от полученных травм погибли на месте происшествия. Мужчина, управлявший ВАЗом, госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..