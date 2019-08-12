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ГБР проводит массовые обыски у фискалов: названа причина
Работники Государственного бюро расследований проводят 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления в Волынской области. Об этом сообщила заместитель директора бюро Ольга Варченко.
«Именно сейчас следователи ГБР осуществляют 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления», — написала она в Facebook.
Варченко добавила, что во время следствия сотрудники бюро установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможен на Волыни.
Она напомнила, что в начале июля следователи Центрального аппарата ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС.
«Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие „услуги“ свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы за содействие волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривень», — отметила чиновник.
По данным правоохранителей, роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости.
Как писали «ФАКТЫ», в конце июля сотрудники ГБР проводили обыски в местной прокуратуре и двух отделах полиции в Днепропетровской области, проверяя информацию о возможном преступлении, совершенном прокурором.
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