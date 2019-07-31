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Украина

Силовики проводят обыски в прокуратуре и полиции Днепропетровской области: что произошло

15:16 31 июля 2019 184
ГБР
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области силовики проводят обыски в местной прокуратуре и двух отделах полиции, проверяя информацию о возможном преступлении, совершенном прокурором. Ранее сотрудники Госбюро расследований проводили обыски на Киевской и Запорожской таможнях.

По информации первого замглавы Госбюро расследований Ольги Варченко, также в Днепропетровской области проходят обыски на товарной бирже. «Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продажи через товарную биржу имущества, арестованного судом», — пишет Ольга Варченко в социальных сетях и добавляет, что речь идет о посевах сельхозкультур на площади 420 га.

По ее словам, прокурор лично заключил договор и продал физическому лицу арестованное имущество за 882 тысяч гривен. «Любопытно, что арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора», — добавляет она.

Следователи Центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование. Санкция части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ГБР открыли уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий генералом МВД Виталием Глуховерей.

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