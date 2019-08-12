- 22:22 Спас Медовый, или Маковея: что это за праздник и как его отмечать
- 22:08 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 21:42 Оккупанты выдвинули дерзкое требование Украине по поводу поставок воды из Днепра в Крым
- 21:30 Звезд лондонского "Арсенала" преследует уличная банда
- 21:18 Вскрылись детали внезапной смерти диджея Жанны Рассказовой
- 21:13 Горячая красотка в бордовом: Леонила Гузь показала сексуальную фигуру
- 20:55 Матч Лиги Европы АЗ – «Мариуполь» срочно перенесен
- 20:48 Облил кипятком и обрезал волосы: жертва домашнего тирана из Запорожья показала, как выглядит после трагедии
- 20:30 Печально известный лагерь «Виктория» принял первую смену отдыхающих
- 20:25 Ни шагу без оружия: в сети показали фото очередного военного безумия в Крыму
- 20:05 ГБР проводит массовые обыски у фискалов: названа причина
- 19:50 Кокетка: Алла Пугачева удивила новыми образами
Вскрылись детали внезапной смерти диджея Жанны Рассказовой
Известная модель Playboy и диджей Жанна Рассказова (DJ Jane Rass) вызвала домой нарколога за несколько часов до смерти. У девушки были проблемы со здоровьем. Она принимала лекарства, но не сообщила об этом врачам, которые ставили ей капельницу.
По другим данным, 29-летняя модель имела алкогольную и наркотическую зависимость. В роковой день Жанна находилась в съемной квартире на западе Москвы в компании своей подруги. Днем она позвонила своему другу Александру и попросила его приехать, сообщает gazeta.ua.
Мужчина, который общается с Жанной более 10 лет, приехал к ней домой. Он рассказал, что судя по обстановке в квартире, у девушек была долгая вечеринка. По его словам, Рассказова была заторможена и сообщила, что вызвала нарколога.
Позже приехал врач и поставил ей капельницу, попросив друзей не оставлять Жанну одну. Через полчаса девушка уснула. Прошло еще несколько часов, Александр начал беспокоиться, что подруга долго спит, и зашел к ней в комнату, чтобы навестить. Ему показалось, что Рассказова странно дышит, и он попытался ее разбудить.
Модель проснулась, прошла самостоятельно на кухню. Там ей резко стало плохо, Жанна потеряла сознание на глазах у друзей.
Сразу вызвали «скорую», однако спасти жизнь Жанне не удалось — к приезду медиков она находилась в состоянии клинической смерти.
По одной из версий, причиной смерти могла стать несовместимость препаратов, которые принимала Жанна, с лекарствами, которые ввел девушке нарколог. Другой вариант — модель умерла из-за передозировки запрещенными веществами. По словам друзей Жанны, девушка вела здоровый образ жизни, занималась спортом и правильно питалась.
Как писали «ФАКТЫ», 12 августа умерла фотомодель Жанна Рассказова. Она регулярно выступала в клубах, вела дискотеки, снималась для глянцевых мужских журналов, включая Playboy и FHM. Записала несколько альбомов и ремиксов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».