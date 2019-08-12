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Шоу-бизнес

Вскрылись детали внезапной смерти диджея Жанны Рассказовой

21:18 12 августа 2019 631
Жанна Рассказова
Инф. «ФАКТОВ»

Известная модель Playboy и диджей Жанна Рассказова (DJ Jane Rass) вызвала домой нарколога за несколько часов до смерти. У девушки были проблемы со здоровьем. Она принимала лекарства, но не сообщила об этом врачам, которые ставили ей капельницу.

По другим данным, 29-летняя модель имела алкогольную и наркотическую зависимость. В роковой день Жанна находилась в съемной квартире на западе Москвы в компании своей подруги. Днем она позвонила своему другу Александру и попросила его приехать, сообщает gazeta.ua.

Мужчина, который общается с Жанной более 10 лет, приехал к ней домой. Он рассказал, что судя по обстановке в квартире, у девушек была долгая вечеринка. По его словам, Рассказова была заторможена и сообщила, что вызвала нарколога.

Позже приехал врач и поставил ей капельницу, попросив друзей не оставлять Жанну одну. Через полчаса девушка уснула. Прошло еще несколько часов, Александр начал беспокоиться, что подруга долго спит, и зашел к ней в комнату, чтобы навестить. Ему показалось, что Рассказова странно дышит, и он попытался ее разбудить.

Модель проснулась, прошла самостоятельно на кухню. Там ей резко стало плохо, Жанна потеряла сознание на глазах у друзей.

Сразу вызвали «скорую», однако спасти жизнь Жанне не удалось — к приезду медиков она находилась в состоянии клинической смерти.

По одной из версий, причиной смерти могла стать несовместимость препаратов, которые принимала Жанна, с лекарствами, которые ввел девушке нарколог. Другой вариант — модель умерла из-за передозировки запрещенными веществами. По словам друзей Жанны, девушка вела здоровый образ жизни, занималась спортом и правильно питалась.

Как писали «ФАКТЫ», 12 августа умерла фотомодель Жанна Рассказова. Она регулярно выступала в клубах, вела дискотеки, снималась для глянцевых мужских журналов, включая Playboy и FHM. Записала несколько альбомов и ремиксов.

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