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В Киеве на Соломенке Toyota вылетела на остановку, пострадали люди
Под вечер в понедельник, 12 августа, на улице Соломенской в столице столкнулось два автомобиля престижных марок — BMW и Toyota Avalon.
Столкновение произошло в условиях отличной видимости, на сухой дороге.
Обстоятельства инцидента незамысловаты: водитель BMW желая, видимо, сэкономить время, решил повернуть посреди дороги, через сплошную линию разметки, хотя перекресток был рядом.
В свою очередь, водитель Toyota явно не ожидал такого маневра, и нарушитель получил весьма ощутимый удар в правый борт.
Сам Avalon же после столкновения оказался на остановке общественного транспорта.
Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств в момент происшествия на остановке не было людей.
К месту ДТП быстро прибыли спасатели, кареты скорой помощи. К счастью, помощь спасателей не понадобилась, но медики без работы не остались: госпитализация понадобилась двум пассажирам «немца».
Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.
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Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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