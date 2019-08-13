Происшествия

В Киеве на Соломенке Toyota вылетела на остановку, пострадали люди

Под вечер в понедельник, 12 августа, на улице Соломенской в столице столкнулось два автомобиля престижных марок — BMW и Toyota Avalon.

Столкновение произошло в условиях отличной видимости, на сухой дороге.

Обстоятельства инцидента незамысловаты: водитель BMW желая, видимо, сэкономить время, решил повернуть посреди дороги, через сплошную линию разметки, хотя перекресток был рядом.

В свою очередь, водитель Toyota явно не ожидал такого маневра, и нарушитель получил весьма ощутимый удар в правый борт.

Сам Avalon же после столкновения оказался на остановке общественного транспорта.

Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств в момент происшествия на остановке не было людей.

К месту ДТП быстро прибыли спасатели, кареты скорой помощи. К счастью, помощь спасателей не понадобилась, но медики без работы не остались: госпитализация понадобилась двум пассажирам «немца».

Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом возле поселка Глеваха погибли две женщины, возвращающиеся из отпуска из Одессы.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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