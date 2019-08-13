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Нашествие насекомых: город в РФ атаковали мотыльки-однодневки (видео)
В России мотыльки-однодневки заполонили улицы города Благовещенска в Амурской области. Об этом пишет «Амурская правда».
Отмечается, что за минувшие выходные, с 10 по 11 августа, возле набережной реки Амур и памятника бронекатеру образовался плотный «сугроб» из насекомых.
Издание публикует видео происшествия. На кадрах видно, как роящиеся поденки садятся на дорогу слоем в несколько сантиметров, подобно снегу. Отважившийся очевидец беспрепятственно взял в руки «снежок» из мотыльков, демонстрируя их количество.
У утру понедельника дворники города собрали огромные мешки с трупами насекомых.
Ученые связывают массовое появление поденок и комаров с паводком, который внес изменения в экосистему. Кроме того, увеличение количества мотыльков и их гибели связано с брачным периодом. Во время спаривания в танце самец погибает сразу, а самка — после того, как отложит яйца, отмечается в сообщении.
Также биологи предупреждают об увеличение численности и некоторых видов животных, в том числе серой полевки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на улицах российского города Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Длина их тела достигает пяти сантиметров, а с усами — превышает девять. Этих насекомые хорошо летают.
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