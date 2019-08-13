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Кирилловка удивляет: на популярном курорте начали практиковать лечение медузами (видео)
Известный украинский курорт на Азовском море Кирилловка не перестает преподносить отдыхающим свои сюрпризы. Так, после сообщений о нападении медуз, криминальных разборках и сбросах в море фекалий пришел черед удивляться новостям из лечебно-профилактической сферы.
Оказывается, в Кирилловке отдыхающие изобрели новый способ, как лечить свои больные суставы. Об этом пишет vgorode.
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Так, внимание курортников привлекла женщина, которая сидела на берегу моря и растирала свои ноги кусками медузы-корнерота. Многих очевидцев заинтересовало такое «лечение» и они присоединились к такой терапии.
На кадрах видно, как женщина отрывала куски от довольно большой медузы и тщательно намазывала ими свои ноги, комментируя это тем, что из-за данной процедуры «перестают крутить суставы». «Целительница» даже делилась кусочками «чудодейственного препарата» с желающими.
Напомним, что совсем недавно в Кирилловке началось снижение цен на проживание и питание, что было вызвано обострившимися информационными атаками в СМИ и негативными отзывами отдыхающих. Многие отели Кирилловки, которые уже столкнулись с возможным недостатком отдыхающих во второй половине августа, предлагают на эти даты существенные скидки или бонусы в виде подарочных дней отдыха. Особенно данная ситуация коснулась центральной части поселка и косы Пересыпь.
Не исключено, что и «целительство» медузам — еще один ловкий маркетинговый ход владельцев туристических баз.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке спасателям удалось предотвратить несчастный случай на воде. Так, патрулируя побережье вечером 10 августа, в районе базы отдыха «Терешкова», они заметили в море нуждающихся в помощи мужчина с ребенком. 36-летний мужчина и семилетний мальчик из последних сил держались на воде. Спасатели на лодке подплыли к пострадавшим и помогли им добраться до берега.
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