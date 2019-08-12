В Крыму обнаружено шестиметровое «лысое» существо, похожее на слизня или громадного червя, — СМИ

Украина

В воскресенье, 11 августа, в Ялте на территории одного из отелей клинеры обнаружили слепого 6-метровового устрашающего монстра, похожего на червя или «лысого», без кожи, гада. Об этом пишет «Главред».

Гигантский слизень лежал на камнях у забора, при этом след отчетливо тянулся из Черного моря. Мужчины решили, что слизкий монстр дохлый, и попытались его оттащить подальше в кусты, пока не нагрянули туристы и не устроили панику.

Но внезапно слепой «лысый» гад зашевелился.

Уборщики в одночасье удрали оттуда, и уведомили свое руководство о монстре на территории отеля.

Но тихо избавиться от жуткой твари не удалось. Кто-то из любопытных работников сбросил фото местному уфологу, который, посоветовавшись с коллегами, заявил, что ужасная находка — это самый настоящий пришелец.

По его словам, накануне астрономы засекли возле Луны неизвестный объект, а затем около часа вокруг спутника наблюдали радужное мерцающее сияние. Такое свечение может быть результатом взрыва спутника нашей планеты, и его осколки могли упасть в Чёрное море. Кроме того, уфологи уверены, что в крупных фрагментах Луны находились живые организмы, которые обитают глубоко под поверхностью, где еще сохранилась вода в жидком виде.

«Я думаю, что в Чёрное море упал лунный гад. Как видите, он слепой, покрыт слизью и „лысый“, почти как змея, но без кожи, то есть он идеально приспособлен для передвижения в твердой породе. Вполне возможно, при взрыве его выбросило вместе с обломком Луны», — отметил местный уфолог.

Кроме того, он посоветовал отдыхающим воздержаться от купания в море, так как таких 6-метровых «лысых» гадов там могут быть тысячи, и, судя по размерам, они могут быть смертельно опасными для человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Черного моря обнаружили жуткую тварь. Существо вызвало у людей настоящий животный ужас. Зверь был ростом примерно метр, а размах крыльев у него достигал не менее 3 метров. Причем крылья у него, как у летучей мыши, морда — как у сайгака с клыками, длинные острые когти сантиметров по 5, уши, как у рыси, непропорционально большой живот.

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