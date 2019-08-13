Эксперт опровергает убыточность формулы «Роттердам+»

Украина

От внедрения формулы «Роттердам+» никаких убытков государство не понесло, формула обеспечила установление объективной цены на энергоуголь. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя информацию НАБУ о якобы нанесенных убытках государству после введения формулы «Роттердам+» в размере 18,87 млрд грн, 14,3 из которых достались ДТЭК.

«Роттердам+», как отметили сами детективы НАБУ, является прогнозной ценой. То есть ориентиром, или верхним пределом. В сегодняшней модели рынка это называется «price cap». ТЭС в предыдущей модели рынка работали по так называемым «ценовым заявкам» — примерно то же самое, что сегодня происходит на рынке в сутки вперед или внутрисуточном рынке. То есть по модели аукционов — давали всегда низкую цену. Иначе ни одна ТЭС не смогла бы продать электроэнергию на Оптовый рынок. Фактический тариф ГК ТЭС был всегда ниже индикатива по «Роттердам +». В некоторые периоды ниже аж на треть", — написал Трохимец.

Энергоэксперт подчеркнул, что цена по методике «Роттердам +» формировалась методологично и прозрачно — как средняя за 12 месяцев в угольном хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен. Именно такой подход обеспечивал установление справедливой цены на уголь и сглаживал чрезмерные ценовые колебания.

«Даже эта индикативная цена формировалась как средняя в угольном хабе ARA (порты Амстердам-Роттердам-Антверпен). Его индекс API2 является определяющим в Европе. Это обеспечивало максимальную объективность и независимость цены угля от вмешательства чиновников», — отметил Трохимец.

По информации эксперта, если бы сейчас действовала формула «Роттердам +», то цена угля по формуле составляла бы 1700 грн/ т. При этом государственные шахты сейчас продают уголь за 2 500−2 600 грн/т, тратя на его добычу 3700 грн/т.

«То есть мы с вами, налогоплательщики, дотируем сначала добычу угля на государственных шахтах, а потом еще дотируем его сжигание на государственных ТЭС. И здесь, по мнению правоохранителей убытков государству нет. А в „Роттердаме +“, который давал самую низкую цену на уголь, есть», — пояснил Трохимец.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +».

Формульный подход к расчету оптовой рыночной цены электроэнергии (известный как формула «Роттердам +») был введен постановлением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 3 марта 2016 года. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам +» прекратилось.

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